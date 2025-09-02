Σπανούλης: «Από αυτές τις ήττες μαθαίνουμε, περιμένουμε να παίξει ο Γιάννης με την Ισπανία»
Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα από την Βοσνία για την 4η αγωνιστική του Eurobasket
Η Εθνική μπάσκετ υπέστη την πρώτη της ήττα στο Eurobasket 2025 από τη Βοσνία με 80-77 και πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάζεται τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου για να πάρει την πρωτιά.
Ο κόουτς της Εθνικής μετά το ματς τόνισε πως περιμένει να παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την Ισπανία, ενώ σημείωσε ότι η ομάδα του δεν κάνει σενάρια και κοιτάει το επόμενο ματς.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην ΕΡΤ:
Για το ματς και το τί έφταιξε: «Όπως είπες ξεκινήσαμε πολύ καλά. Κάπου στο δεύτερο δεκάλεπτο χάσαμε το μυαλό μας και γίναμε νευρικοί, δεν έπρεπε. Είναι καλό μάθημα, γιατί αυτή τη νευρικότητα τη βγάζουμε πολλές φορές στα νοκ-άουτ και είναι ένα καλό μάθημα που θα μας βοηθήσει».
Για το 18-0 σερί της Βοσνίας: «Χάσαμε το μυαλό μας χωρίς λόγο. Τότε είσαι σε λάθος θέσεις στην άμυνα, παίζεις χωρίς μυαλό στην επίθεση και γκρινιάζεις. Όλο αυτό μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού».
Για τα σενάρια: «Αυτά τα σενάρια είναι για εσάς, δεν υπάρχει σενάριο για εμάς. Θέλουμε να πάμε στην επόμενη φάση. Το λέω αυτό με κάθε ειλικρίνεια. Θέλουμε να παίξουμε σωστό μπάσκετ, αν αξίζουμε θα προχωρήσουμε. Καμία ομάδα δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει αήττητη στη διοργάνωση. Κάθε τέτοια ήττα στον πρώτο γύρο που δεν είναι επώδυνη, μπορεί να σε βοηθήσει στη συνέχεια».
Για τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη: «Περιμένουμε και οι δύο να παίξουν την Πέμπτη. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε την ανατροπή όταν θα έρθει η ώρα, όχι τώρα στον πρώτο γύρο».
