Σπανούλης: «Από αυτές τις ήττες μαθαίνουμε, περιμένουμε να παίξει ο Γιάννης με την Ισπανία»

Όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης μετά την ήττα από την Βοσνία για την 4η αγωνιστική του Eurobasket