EuroBasket 2025: Η Ελλάδα κόντρα στη Βοσνία σήμερα για τη συνέχεια στο αήττητο και το «κυνήγι» της πρώτης θέσης
EuroBasket 2025: Η Ελλάδα κόντρα στη Βοσνία σήμερα για τη συνέχεια στο αήττητο και το «κυνήγι» της πρώτης θέσης
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 (ΕΡΤ News και Nova Sports Star) - Η Ελλάδα είναι από τις ομάδες που μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει ήττα στο τουρνουά
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η δράση στους ομίλους του EuroBasket 2025. Μεταξύ άλλων, δράση σήμερα (2/9) και για την Ελλάδα η οποία θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το ΕΡΤ News και το Nova Sports Start.
Η Ελλάδα είναι από τις ομάδες που μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει ήττα στο τουρνουά και σήμερα θα προσπαθήσει να κάνει το 4-0 «κυνηγώντας» την πρώτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μιλώντας για την επερχόμενη αναμέτρηση, μεταξύ άλλων είπε: «Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τακτικά το πλάνο μας και να δώσουμε το 100% της ενέργειάς μας. Είναι σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά τους αντιπάλους. Η Βοσνία είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλές συνεργασίες, είδαμε και τι χρειάστηκε να κάνει η Ιταλία με τον Φοντέκιο για να νικήσει ακόμη και αν λείπουν κάποια παιδιά. Πρέπει να μπούμε δυνατά».
Από την πλευρά του, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης ανέφερε: «Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε».
Μιλώντας στο Gazzetta, ο Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς είπε μεταξύ άλλων: «Ο Γιάννης είναι το “μεγάλο χαρτί” της ελληνικής ομάδας, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά έτσι όπως την έχω δει εδώ στην Κύπρο, ο συνδυασμός της παρουσίας του με τον Σπανούλη στον πάγκο, δείχνει πραγματικα ευεργετικός. Ο τρόπος με τον οποίο ο Έλληνας προπονητή τον αξιοποιεί, κολλώντας όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά! Γιατί όχι ακόμη και να κατακτήσει το τρόπαιο!».
Ελλάδα - Βοσνία 15:00
Βέλγιο - Ισραήλ 15:00
Ισλανδία - Σλοβενία 18:00
Κύπρος - Γεωργία 18:15
Ιταλία - Ισπανία 21:30
Γαλλία - Πολωνία 21:30
Η κατάταξη του ομίλου της Εθνικής
Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση τόσο από το ΕΡΤ News και το Nova Sports Start.
Η Ελλάδα είναι από τις ομάδες που μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειώσει ήττα στο τουρνουά και σήμερα θα προσπαθήσει να κάνει το 4-0 «κυνηγώντας» την πρώτη θέση στον όμιλο της Λεμεσού.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μιλώντας για την επερχόμενη αναμέτρηση, μεταξύ άλλων είπε: «Προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τακτικά το πλάνο μας και να δώσουμε το 100% της ενέργειάς μας. Είναι σημαντικό να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι, ώστε να αντιμετωπίσουμε σωστά τους αντιπάλους. Η Βοσνία είναι μια πολύ καλή ομάδα με καλές συνεργασίες, είδαμε και τι χρειάστηκε να κάνει η Ιταλία με τον Φοντέκιο για να νικήσει ακόμη και αν λείπουν κάποια παιδιά. Πρέπει να μπούμε δυνατά».
Από την πλευρά του, ο άμεσος συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη, Κώστας Χαραλαμπίδης ανέφερε: «Η προσέγγιση για το ματς με τη Βοσνία είναι ίδια. Δεν κοιτάμε πέρα από το επόμενο παιχνίδι, κάνουμε την προετοιμασία μας και στοχευμένα προσπαθούμε να περάσουμε αυτά που θέλουμε στο τακτικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα προπόνησης. Μέχρι τώρα τα παιδιά έχουν δείξει σημαντική αφομοίωση των πραγμάτων που τους ζητάμε».
Μιλώντας στο Gazzetta, ο Άμαρ Αλιμπέγκοβιτς είπε μεταξύ άλλων: «Ο Γιάννης είναι το “μεγάλο χαρτί” της ελληνικής ομάδας, το ξέρουμε όλοι αυτό, αλλά έτσι όπως την έχω δει εδώ στην Κύπρο, ο συνδυασμός της παρουσίας του με τον Σπανούλη στον πάγκο, δείχνει πραγματικα ευεργετικός. Ο τρόπος με τον οποίο ο Έλληνας προπονητή τον αξιοποιεί, κολλώντας όλα τα υπόλοιπα κομμάτια του παζλ, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά! Γιατί όχι ακόμη και να κατακτήσει το τρόπαιο!».
Ελλάδα - Βοσνία 15:00
Το πρόγραμμα της ημέρας (2/9) του EuroBasket 2025
Βέλγιο - Ισραήλ 15:00
Ισλανδία - Σλοβενία 18:00
Κύπρος - Γεωργία 18:15
Ιταλία - Ισπανία 21:30
Γαλλία - Πολωνία 21:30
Η κατάταξη του ομίλου της Εθνικής
Ελλάδα 3-0
Ισπανία 2-1
Ιταλία 2-1
Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-2
Γεωργία 1-2
Κύπρος 0-3
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ισπανία 2-1
Ιταλία 2-1
Βοσνία Ερζεγοβίνη 1-2
Γεωργία 1-2
Κύπρος 0-3
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα