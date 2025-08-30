Eurobasket 2025: Ο Σρέντερ κατήγγειλε ρατστισική επίθεση από Λιθουανό οπαδό και η FIBA μέσα σε λίγες ώρες τον εντόπισε και τον «απέβαλλε» - Βίντεο
Ο Γερμανός αστέρας δεν είναι πρώτη φορά που πέφτει θύμα ρατσισμού και στη δήλωσή του ανέφερε και το παράδειγμα του Βινίσιους - Άμεση αντίδραση της FIBA που εντόπισε και απέκλεισε από το υπόλοιπο τουρνουά τον Λιθουανό οπαδό
Η Γερμανία συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία και έχοντας... καθαρίσει τη Λιθουανία με 107-88, πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του EuroBasket 2025.
Κορυφαίος στην αναμέτρηση ήταν ο Ντανιέλ Τάις που είχε 23 πόντους με 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Ντένις Σρέντερ με 26 πόντους. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου του παιχνιδιού, στον διάδρομο της φυσούνας έλαβε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων με μέλη του επιτελείου να εμπλέκονται.
Ο Ντένις Σρέντερ αποκάλυψε μετά το φινάλε της αναμέτρησης ότι ρατσιστικά σχόλια των Λιθουανών φιλάθλων ήταν η αφορμή για το επεισόδιο σε συνέντευξή του στο MagentaSport.
«Υπέροχη ατμόσφαιρα. Οι Λιθουανοί, οι φίλαθλοι, ακολουθούν πάντα την ομάδα τους. Αλλά δυστυχώς, στο ημίχρονο έκαναν φωνές μαϊμούς», ανέφερε
«Και αυτό είναι κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να αποδεχτώ. Ο ρατσισμός δεν έχει καμία θέση σε αυτόν τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως κάποιοι φίλαθλοι μάλιστα αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις εξέδρες λόγω της ασφάλειας. Πιστεύω πως έγινε και σχετική αναφορά».
«Αυτό απλά δεν ανήκει σε αυτό το άθλημα, ούτε και στο ποδόσφαιρο. Με τον Βινίσιους Τζούνιορ το βλέπω να συμβαίνει συνέχεια. Για μένα όμως, σήμερα ήταν η πρώτη φορά που το βίωσα με Λιθουανούς φιλάθλους, και είναι λυπηρό», πρόσθεσε.
Η FIBA απέκλεισε τον Λιθουανό οπαδό από το υπόλοιπο του τουρνουά
Λίγες ώρες αργότερα η Διεθνής Ομοσπονδία μπάσκετ όχι απλά πήρε θέση για το συμβάν, αλλά ανακοίνωσε ότι εντόπισε και... εκτόπισε από τη συνέχεια του Eurobasket τον Λιθουανό οπαδό που είχε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά.
«Ένα περιστατικό με θεατή, ο οποίος προέβη σε ρατσιστική λεκτική επίθεση εναντίον του Γερμανού παίκτη Ντένις Σρούντερ, συνέβη κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στον αγώνα του EuroBasket 2025 ανάμεσα στη Γερμανία και τη Λιθουανία, στις 30 Αυγούστου στο Τάμπερε της Φινλανδίας.
Αναλυτικά
Αναλυτικά η ανακοίνωση της FIBA:
Ύστερα από άμεση εξέταση, η ασφάλεια του γηπέδου εντόπισε το άτομο μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Το συγκεκριμένο άτομο αποκλείστηκε από την παρουσία του σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι του EuroBasket 2025.
Η FIBA καταδικάζει απερίφραστα τη ρητορική μίσους, τη διακριτική συμπεριφορά και τη ρατσιστική γλώσσα σε οποιαδήποτε μορφή. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό και ασφάλεια για παίκτες, ομάδες και φιλάθλους παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα του αθλήματος.
Η FIBA έχει παραδώσει το σχετικό οπτικό υλικό και τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το ζήτημα.
Επιπλέον, η FIBA θα έρθει σε επαφή με την αποστολή της Εθνικής Λιθουανίας, προκειμένου να τους ενημερώσει για το περιστατικό και να υποστηρίξει τις προσπάθειες αποτροπής παρόμοιων γεγονότων σε μελλοντικούς αγώνες».
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
FIBA statement on incident during FIBA #EuroBasket 2025 game between Germany and Lithuania— FIBA Media (@FIBA_media) August 30, 2025
Statement. pic.twitter.com/WCy04dUDev
