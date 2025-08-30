Eurobasket 2025: Ο Σρέντερ κατήγγειλε ρατστισική επίθεση από Λιθουανό οπαδό και η FIBA μέσα σε λίγες ώρες τον εντόπισε και τον «απέβαλλε» - Βίντεο

Ύστερα από άμεση εξέταση, η ασφάλεια του γηπέδου εντόπισε το άτομο μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Το συγκεκριμένο άτομο αποκλείστηκε από την παρουσία του σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι του EuroBasket 2025.Η FIBA καταδικάζει απερίφραστα τη ρητορική μίσους, τη διακριτική συμπεριφορά και τη ρατσιστική γλώσσα σε οποιαδήποτε μορφή. Η δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με σεβασμό και ασφάλεια για παίκτες, ομάδες και φιλάθλους παραμένει θεμελιώδης προτεραιότητα του αθλήματος.Η FIBA έχει παραδώσει το σχετικό οπτικό υλικό και τις πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου, οι οποίες συνεχίζουν την έρευνα για το ζήτημα.Επιπλέον, η FIBA θα έρθει σε επαφή με την αποστολή της Εθνικής Λιθουανίας, προκειμένου να τους ενημερώσει για το περιστατικό και να υποστηρίξει τις προσπάθειες αποτροπής παρόμοιων γεγονότων σε μελλοντικούς αγώνες».