Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει συνεχώς, η αξία των σπουδών δεν κρίνεται μόνο από το πτυχίο αλλά από τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις προοπτικές που προσφέρουν.
Μπαρτσελόνα: «Mπαμ» με Χάρι Κέιν
Μπαρτσελόνα: «Mπαμ» με Χάρι Κέιν
Η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει βάλει στο μικροσκόπιο την περίπτωση του Χάρι Κέιν, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του, στο πλαίσιο της ενίσχυσης στη γραμμή κρούσης μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι
Σύμφωνα με τη «Daily Mail», οι Καταλανοί έχουν ήδη πραγματοποιήσει διερευνητική επαφή, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας θα έβλεπε θετικά μια μετακίνηση στη La Liga. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, ωστόσο η διοίκηση της Μπάρτσα έχει έρθει σε επικοινωνία με το περιβάλλον του παίκτη για να καταγράψει τις προθέσεις του.
Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Κέιν στο Μουντιάλ, σε συνδυασμό με τη σταθερά υψηλή απόδοσή του με τη Μπάγερν Μονάχου, έχουν ενισχύσει την εκτίμηση των «μπλαουγκράνα» προς το πρόσωπό του, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στα 32 του χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η υπόθεση δεν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς ο Άγγλος φορ εμφανίζεται ικανοποιημένος από την παρουσία του στο Μόναχο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Κέιν στο Μουντιάλ, σε συνδυασμό με τη σταθερά υψηλή απόδοσή του με τη Μπάγερν Μονάχου, έχουν ενισχύσει την εκτίμηση των «μπλαουγκράνα» προς το πρόσωπό του, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ήδη στα 32 του χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η υπόθεση δεν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς ο Άγγλος φορ εμφανίζεται ικανοποιημένος από την παρουσία του στο Μόναχο.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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