Μπαρτσελόνα: «Mπαμ» με Χάρι Κέιν

Η Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει βάλει στο μικροσκόπιο την περίπτωση του Χάρι Κέιν, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτησή του, στο πλαίσιο της ενίσχυσης στη γραμμή κρούσης μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι