Ξεφεύγουν τα πράγματα σε μεταγραφικό σίριαλ: «500 και άμα θέλετε»
SPORTS

Ξεφεύγουν τα πράγματα σε μεταγραφικό σίριαλ: «500 και άμα θέλετε»

Ο Χουλιάν Άλβαρες επιμένει στην επιθυμία του να αποχωρήσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης και η υπόθεσή του αποκτά πλέον… εξωπραγματικές διαστάσεις

Ξεφεύγουν τα πράγματα σε μεταγραφικό σίριαλ: «500 και άμα θέλετε»
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η ισπανική «Marca», στο παρασκήνιο υπάρχει οικονομικό πακέτο που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που θα μπορούσε να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα γύρω από τον Αργεντινό επιθετικό.

Η Ατλέτικο εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν συζητά την παραχώρηση του παίκτη, θεωρώντας τον έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του πρότζεκτ του Ντιέγκο Σιμεόνε. Ωστόσο, όταν στο τραπέζι πέφτουν ποσά τέτοιου μεγέθους, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Άλβαρες δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω στην απόφασή του να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το σίριαλ του καλοκαιριού να αποκτά πλέον και… άρωμα οικονομικού θρίλερ.

Τα 500 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να μην αφορούν αποκλειστικά το ποσό της μεταγραφής, όμως είναι αρκετά για να μετατρέψουν την υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες σε μία από τις πιο «καυτές» και ακριβές ιστορίες του φετινού καλοκαιριού.

monobala.gr

Thema Insights

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης