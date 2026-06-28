Ξεφεύγουν τα πράγματα σε μεταγραφικό σίριαλ: «500 και άμα θέλετε»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η ισπανική «Marca», στο παρασκήνιο υπάρχει οικονομικό πακέτο που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ένα ποσό που θα μπορούσε να αλλάξει πλήρως τα δεδομένα γύρω από τον Αργεντινό επιθετικό.Η Ατλέτικο εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν συζητά την παραχώρηση του παίκτη, θεωρώντας τον έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους του πρότζεκτ του Ντιέγκο Σιμεόνε. Ωστόσο, όταν στο τραπέζι πέφτουν ποσά τέτοιου μεγέθους, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Άλβαρες δεν φαίνεται διατεθειμένος να κάνει πίσω στην απόφασή του να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με το σίριαλ του καλοκαιριού να αποκτά πλέον και… άρωμα οικονομικού θρίλερ.Τα 500 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να μην αφορούν αποκλειστικά το ποσό της μεταγραφής, όμως είναι αρκετά για να μετατρέψουν την υπόθεση του Χουλιάν Άλβαρες σε μία από τις πιο «καυτές» και ακριβές ιστορίες του φετινού καλοκαιριού.