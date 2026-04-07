Μουντιάλ 2026: Εργαζόμενοι στο SoFi Stadium ζητούν από τη FIFA να αποκλείσει την ICE από το Παγκόσμιο Κύπελλο και απειλούν με απεργία
Ένωση που εκπροσωπεί περίπου 2.000 εργαζομένους στον τομέα εστίασης στο Στάδιο SoFi, ζήτησε από τη FIFA να μην εμπλακεί η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, στις λειτουργίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Η Unite Here Local 11, που εκπροσωπεί σεφ, σερβιτόρους και μπάρμαν στο γήπεδο του Inglewood, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας ενόψει της διοργάνωσης, ενώ κατέθεσε τρία βασικά αιτήματα προς τη FIFA και τον ιδιοκτήτη του γηπέδου, Kroenke Sports & Entertainment (η εταιρία που μεταξύ άλλων έχει στην κατοχή της και την Άρσεναλ!) : δημόσια δέσμευση ότι η ICE και η Ακτοφυλακή δεν θα έχουν ρόλο στο τουρνουά, προστασία των θέσεων εργασίας και των όρων εργασίας των εργαζομένων της ένωσης και υποστήριξη για φθηνή στέγαση των εργαζομένων στον τομέα της φιλοξενίας.
Ο αναπληρωτής διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τοντ Λάιονς, είχε δηλώσει ότι η ICE θα παίξει «σημαντικό ρόλο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μια προοπτική που η Ένωση χαρακτήρισε απειλή για την ασφάλεια εργαζομένων και φιλάθλων στο Λος Άντζελες.
Η FIFA δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο, ενώ εκπρόσωποι του Σταδίου SoFi αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Η Local 11 ζήτησε επίσης διαβεβαιώσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τουρνουά για την κατάργηση θέσεων εργασίας των μελών της ένωσης.
Επίσης συνδέει τα αιτήματα εργασίας με ευρύτερα ζητήματα κόστους στέγασης στην περιοχή του Λος Άντζελες, ιδιαίτερα στο Inglewood, και κάλεσε για τη δημιουργία ταμείου για εργαζόμενους σε προσιτή στέγαση, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και φορολογικά μέτρα που θα χρηματοδοτούν την προσιτή στέγαση και την προστασία οικογενειών μεταναστών.
«Η FIFA και οι χορηγοί της θα βγάλουν δισεκατομμύρια από το Λος Άντζελες ενώ αρνούνται ακόμη και να αναγνωρίσουν τους σεφ, τους σερβιτόρους και τους εργαζομένους στα περίπτερα που κάνουν αυτό το γεγονός δυνατό», δήλωσε ο Κερτ Πέτερσεν, συνπρόεδρος της Local 11.
Η Ένωση ανέφερε ότι έχει επανειλημμένα ζητήσει συναντήσεις με τη FIFA από τότε που το Λος Άντζελες επιλέχθηκε ως πόλη-διοργανώτρια, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στο Στάδιο SoFi θα φιλοξενηθούν οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον πρώτο να διεξάγεται στις 12 Ιουνίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Παραγουάη.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα