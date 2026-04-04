Οι Τζίμας και Κωστούλας πήραν… βρετανικό διαβατήριο

Η πρώτη δοκιμασία στην οποία υποβάλλονται είναι να φτιάξουν το τέλειο αγγλικό τσάι και δείχνουν να δυσκολεύονται, ενώ στο τέλος δεν τους άρεσε και τόσο πολύ το κλασσικό βρετανικό ρόφημα. Στη συνέχεια, κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά το τι πιστεύει ο αγγλικός λαός, με την Ελλάδα φυσικά να έχει την τιμητική της αφού ήταν ο δημοφιλέστερος προορισμός για διακοπές σε αντίθεση με το «Costa del Sol».Η τελευταία «δοκιμασία» ήταν να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικές αγγλικές στιγμές μέσα από διάφορες φωτογραφίες. Εκεί, είδαν τον συμπαίκτη τους Τζέιμς Μίλνερ σε νεαρή ηλικία ενώ σχολίασαν και το επικό φάουλ που είχε σκοράρει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ κόντρα στην Ελλάδα. Το επικό αυτό βίντεο κλείνει με τους Κωστούλα και Τζίμα να παίρνουν το βρετανικό… διαβατήριο τους από το αγγλικό κανάλι και κάπως έτσι να περνάνε με επιτυχία το δύσκολο αυτό τεστ.