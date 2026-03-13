Ο Βίτορ Καμπέλος νέος προπονητής της Τσέλιε: Ο Πορτογάλος θα καθίσει στον πάγκο στη ρεβάνς με την ΑΕΚ
Ο Πορτογάλος Βίτορ Καμπέλος είναι ο αντικαταστάτης του Ιβάν Μαέφσκι ο οποίος απολύθηκε μετά την 4αρα από την ΑΕΚ
Η Τσέλιε αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία της με τον Ιβάν Μαέφσκι, μετά τη βαριά ήττα με 0-4 από την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι των «16» του Europa Conference League.
Αντικαταστάτης του θα είναι ο Πορτογάλος Βίτορ Καμπέλος, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο της Τσέλιε στη ρεβάνς της 19ης Μαρτίου με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ο Καμπέλος ξεκίνησε την καριέρα έχει περάσει από την Μπενφίκα ως βοηθός του Τόνι. Μεγαλύτερη επιτυχία του η έβδομη θέση με την Τσάβες τη σεζόν 2022/23.
Vodenje članske ekipe NK Celje prevzema Vitor Campelos! 👑🇵🇹— NK Celje (@NKCelje) March 13, 2026
50-letni izkušeni portugalski strateg je v svoji karieri vodil številne klube v domovini, največji pečat pa je pustil pri Chavesu, s katerim se je v sezoni 2022/23 zavihtel na 7. mesto portugalskega prvenstva. ✍️ pic.twitter.com/w87HTFcipN
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
