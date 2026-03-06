Premier League: Ήττα-σοκ για την Τότεναμ, 3-1 από την Κρίσταλ Πάλας και στο +1 από τη ζώνη υποβιβασμού, δείτε τα γκολ
Με δέκα παίκτες από το 38’ οι «σπερς» λύγισαν στο λονδρέζικο ντέρμπι – Τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια με τον Ιγκόρ Τούντορ
Τότεναμ... υπό διάλυση! Η κάτοχος του Europa League δε λέει να συνέλθει ούτε με τον Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο της και, πλέον, το φάσμα του υποβιβασμού την απειλεί όσο ποτέ!
Η αποβολή του Μίκι φαν ντε Φεν στο 38' μετέτρεψε το 1-0 υπέρ των «πετεινών» (34΄) σε 1-3, με την Κρίσταλ Πάλας να κάνει... πλάκα και να φεύγει νικήτρια από το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου με 3-1, στην αναμέτρηση με την οποία έπεσε η «αυλαία» της 29ης αγωνιστικής της Premier League.
Μηδέν στα τρία επί των ημερών του Κροάτη τεχνικού στο τιμόνι των «σπερς», με ισάριθμες ήττες, γεγονός που δεν αποκλείεται να επιφέρει νέες εξελίξεις στην τεχνική ηεσία του συλλόγου, μετά την απόλυση του Τόμας Φρανκ.
Πλέον, με 9 αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη της περιόδου, την Τότεναμ στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και με τέτοια εικόνα που παρουσιάζει, ακόμη και ο πιο αισιόδοξος οπαδός της δικαιολογημένα «κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα»...
Οι φίλοι των «σπερς» εξέφρασαν άμεσα την απογοήτευσή τους. Βλέποντας αυτή την τραγική εικόνα της ομάδας τους στο ματς με την Κρίσταλ Πάλας, αποχώρησαν από το γήπεδο πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.
Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της Premier League, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής: