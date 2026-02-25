ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι δύο φιναλίστ του Basketball Champions League τη σεζόν 2026-27 θα κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο NBA Europe
Οι δύο φιναλίστ του Basketball Champions League τη σεζόν 2026-27 θα κερδίσουν τη συμμετοχή τους στο NBA Europe

Το NBA Europe προβλέπεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 και θα περιλαμβάνει 16 ομάδες, 12 με μόνιμη συμμετοχή, με τέσσερις επιπλέον θέσεις διαθέσιμες μέσω προκριματικών

Οι ομάδες του FIBA ​​Basketball Champions League ενημερώθηκαν πρόσφατα σε συνάντηση στη Γενεύη ότι η σεζόν 2026-27 θα χρησιμεύσει επίσης ως τρόπος πρόκρισης στο νέο NBA Europe, με τους φιναλίστ του BCL να κερδίζουν δύο από τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις, επιβεβαιώνουν πηγές του BasketNews.

Το NBA Europe προβλέπεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 και θα περιλαμβάνει 16 ομάδες, 12 με μόνιμη συμμετοχή, με τέσσερις επιπλέον θέσεις διαθέσιμες μέσω προκριματικών.

Η σεζόν BCL 2026-27 θα παρέχει δύο θέσεις πρόκρισης, απονέμοντάς τες και στους δύο φιναλίστ.

Πρόκειται για ένα ισχυρό αγωνιστικό κίνητρο, που αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη σημασία της διοργάνωσης τα επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με το The Athletic, τα προκριματικά τουρνουά αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2027.

