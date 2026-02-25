Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Χωρίς Εμπαπέ η Ρεάλ στη ρεβάνς με την Μπενφίκα, απορρίφθηκε η έφεση των Πορτογάλων για Πρεστιάνι
Τραυματίας ο Γάλλος σταρ, απορρίφθηκε η έφεση της Μπενφίκα από την UEFA για τον Αργεντινό άσο
Χωρίς το μεγαλύτερο επιθετικό της «όπλο» θα παραταχθεί η Ρεάλ Μαδρίτης στον αποψινό επαναληπτικό αγώνα των play-off του Champions League απέναντι στην Μπενφίκα, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ τέθηκε νοκ-άουτ λόγω τραυματισμού.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο γόνατο, το οποίο τον είχε αφήσει εκτός δράσης και σε αγώνες τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ενώ απουσίασε και από το πρόσφατο παιχνίδι της LaLiga κόντρα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Η απουσία του είναι κομβική, καθώς ο 27χρονος επιθετικός είναι ο πρώτος σκόρερ της «Βασίλισσας» τη φετινή σεζόν με 38 γκολ (23 στο πρωτάθλημα και 13 στο Champions League).
Στην αποστολή του Αρμπελόα για το ματς του «Σαντιάγο Μπερναμπέου», οι μοναδικοί διαθέσιμοι επιθετικοί είναι οι Βινίσιους Τζούνιορ, Γκονζάλο Γκαρσία, Μπραχίμ Ντίαζ και ο 18χρονος Φράνκο Μασταντουόνο.
Οριστικό «όχι» της UEFA στην Μπενφίκα για Πρεστιάνι
Την ίδια ώρα, οριστικά χωρίς τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι θα αγωνιστεί η Μπενφίκα. Η UEFA απέρριψε την Τετάρτη την έφεση που είχαν καταθέσει οι Πορτογάλοι, διατηρώντας την προσωρινή ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα στον Αργεντινό εξτρέμ.
Υπενθυμίζεται ότι ο Πρεστιάνι τιμωρήθηκε μετά την καταγγελία του Βινίσιους για ρατσιστική επίθεση στο πρώτο ματς (όπου η Ρεάλ είχε επικρατήσει με 1-0 χάρη σε γκολ του Βραζιλιάνου). Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η UEFA ανέφερε: «Ο κ. Τζιανλούκα Πρεστιάνι παραμένει προσωρινά σε αναστολή για τον επόμενο αγώνα διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA για τον οποίο θα είχε διαφορετικά δικαίωμα συμμετοχής».
Πέραν των Εμπαπέ και Πρεστιάνι, οι δύο ομάδες μετρούν και άλλες σημαντικές απουσίες.
Η Μπενφίκα θα στερηθεί τις οδηγίες του προπονητή της, Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος είναι τιμωρημένος μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην πρώτη αναμέτρηση.
Στη Ρεάλ Μαδρίτης εκτός παραμένει ο Τζουντ Μπέλινγχαμ (πρόβλημα στον μηριαίο), καθώς και ο Ροντρίγκο, ο οποίος εκτίει ποινή δύο αγωνιστικών για εξύβριση διαιτητή στην ήττα της Ρεάλ (4-2) από την Μπενφίκα στη φάση των ομίλων.
