«Βόμβες» Ποστέκογλου για Τότεναμ: «Δεν είναι μεγάλος σύλλογος, η νοοτροπία του loser υπάρχει 100%»

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός «αποδομεί» τη διοίκηση των Σπερς – Οι μεταγραφές που δεν έγιναν ποτέ, το «ταβάνι» στους μισθούς και η ατάκα του Λίβι πριν τον τελικό του Europa League