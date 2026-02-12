Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
«Βόμβες» Ποστέκογλου για Τότεναμ: «Δεν είναι μεγάλος σύλλογος, η νοοτροπία του loser υπάρχει 100%»
«Βόμβες» Ποστέκογλου για Τότεναμ: «Δεν είναι μεγάλος σύλλογος, η νοοτροπία του loser υπάρχει 100%»
Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός «αποδομεί» τη διοίκηση των Σπερς – Οι μεταγραφές που δεν έγιναν ποτέ, το «ταβάνι» στους μισθούς και η ατάκα του Λίβι πριν τον τελικό του Europa League
Σε μια συνέντευξη-ποταμό που θα συζητηθεί, ο Άγγελος Ποστέκογλου έλυσε τη σιωπή του μετά την αποχώρησή του από την Τότεναμ, εξαπολύοντας πυρά κατά της διοίκησης και της νοοτροπίας του συλλόγου. Μιλώντας στο podcast The Overlap, ο πρώην τεχνικός των Λονδρέζων υποστήριξε ότι η Τότεναμ «δεν είναι μεγάλος σύλλογος» λόγω της οικονομικής της πολιτικής, ενώ επιβεβαίωσε πως η περιβόητη ταμπέλα του «Spursy» (σ.σ. η τάση της ομάδας να αποτυγχάνει στα κρίσιμα) είναι πέρα για πέρα αληθινή.
«Έχουν γήπεδο, αλλά όχι νοοτροπία ελίτ»
Ο Ποστέκογλου, ο οποίος οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League την περασμένη σεζόν (παρά την καταστροφική 17η θέση στην Premier League που έφερε την απόλυσή του), εξήγησε πως το μισθολογικό πλαφόν είναι αυτό που κρατάει την ομάδα πίσω.
«Έχουν χτίσει ένα απίστευτο στάδιο και προπονητικό κέντρο, αλλά όταν κοιτάς τις δαπάνες και ειδικά τη μισθολογική τους δομή, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι μεγάλος σύλλογος», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο έμπειρος προπονητής αποκάλυψε πως το καλοκαίρι του 2024 στόχευε σε παίκτες όπως οι Πέδρο Νέτο, Μπράιαν Μπέουμο, Αντουάν Σεμένιο και Μαρκ Γκουέχι, αλλά η διοίκηση δεν μπορούσε να τους αποκτήσει.
«Σκεφτόμουν: "Πώς θα πας από την 5η θέση στην κορυφή;". Χρειαζόμασταν έτοιμους παίκτες Premier League. Αντ' αυτού πήραμε τον Σολάνκε και τρεις έφηβους (Γκρέι, Μπέργκβαλ, Οντομπέρ). Είναι εξαιρετικά ταλέντα, αλλά δεν μπορούν να σε πάνε από την 5η θέση στην 3η».
Το μότο που... αγνοείται και ο φόβος του Λίβι
Ο Ποστέκογλου στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίφαση μεταξύ του συνθήματος του συλλόγου («To Dare Is To Do» - Το να τολμάς είναι να πράττεις) και των πεπραγμένων της διοίκησης.
«Οι πράξεις τους είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν παίρνουν ρίσκα. Όταν η Άρσεναλ χρειάζεται παίκτη, δίνει 100 εκατ. για τον Ντέκλαν Ράις. Η Τότεναμ δεν το κάνει αυτό, κυρίως λόγω των μισθών».
Μάλιστα, μοιράστηκε ένα περιστατικό με τον πρώην πρόεδρο, Ντάνιελ Λίβι, πριν τον τελικό του Europa League, που δείχνει τη φοβική νοοτροπία:
«Το πρωί του τελικού, ο Ντάνιελ ήρθε για καφέ και μου είπε: "Έχω πάει σε επτά ημιτελικούς και τελικούς και δεν έχουμε κερδίσει κανέναν". Ήταν ένας περίεργος τρόπος για να δώσει κίνητρο, αλλά το είπε λόγω φόβου. Η ετικέτα "Spursy" υπάρχει 100% μέσα στον οργανισμό».
Η στήριξη στον Τόμας Φρανκ
Σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις, με την πρόσφατη απόλυση του διαδόχου του, Τόμας Φρανκ, και την αποχώρηση του Ντάνιελ Λίβι, ο Ποστέκογλου τόνισε:
«Έχουν γήπεδο, αλλά όχι νοοτροπία ελίτ»
Ο Ποστέκογλου, ο οποίος οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League την περασμένη σεζόν (παρά την καταστροφική 17η θέση στην Premier League που έφερε την απόλυσή του), εξήγησε πως το μισθολογικό πλαφόν είναι αυτό που κρατάει την ομάδα πίσω.
«Έχουν χτίσει ένα απίστευτο στάδιο και προπονητικό κέντρο, αλλά όταν κοιτάς τις δαπάνες και ειδικά τη μισθολογική τους δομή, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι μεγάλος σύλλογος», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο έμπειρος προπονητής αποκάλυψε πως το καλοκαίρι του 2024 στόχευε σε παίκτες όπως οι Πέδρο Νέτο, Μπράιαν Μπέουμο, Αντουάν Σεμένιο και Μαρκ Γκουέχι, αλλά η διοίκηση δεν μπορούσε να τους αποκτήσει.
«Σκεφτόμουν: "Πώς θα πας από την 5η θέση στην κορυφή;". Χρειαζόμασταν έτοιμους παίκτες Premier League. Αντ' αυτού πήραμε τον Σολάνκε και τρεις έφηβους (Γκρέι, Μπέργκβαλ, Οντομπέρ). Είναι εξαιρετικά ταλέντα, αλλά δεν μπορούν να σε πάνε από την 5η θέση στην 3η».
"They're not a big club!" 😯— The Overlap (@WeAreTheOverlap) February 12, 2026
Ange Postecoglou gives his verdict on Spurs’ current situation after the sacking of Thomas Frank! 📣 pic.twitter.com/5SpXGhAKpI
Ο Ποστέκογλου στάθηκε ιδιαίτερα στην αντίφαση μεταξύ του συνθήματος του συλλόγου («To Dare Is To Do» - Το να τολμάς είναι να πράττεις) και των πεπραγμένων της διοίκησης.
«Οι πράξεις τους είναι το ακριβώς αντίθετο. Δεν παίρνουν ρίσκα. Όταν η Άρσεναλ χρειάζεται παίκτη, δίνει 100 εκατ. για τον Ντέκλαν Ράις. Η Τότεναμ δεν το κάνει αυτό, κυρίως λόγω των μισθών».
Μάλιστα, μοιράστηκε ένα περιστατικό με τον πρώην πρόεδρο, Ντάνιελ Λίβι, πριν τον τελικό του Europa League, που δείχνει τη φοβική νοοτροπία:
«Το πρωί του τελικού, ο Ντάνιελ ήρθε για καφέ και μου είπε: "Έχω πάει σε επτά ημιτελικούς και τελικούς και δεν έχουμε κερδίσει κανέναν". Ήταν ένας περίεργος τρόπος για να δώσει κίνητρο, αλλά το είπε λόγω φόβου. Η ετικέτα "Spursy" υπάρχει 100% μέσα στον οργανισμό».
Η στήριξη στον Τόμας Φρανκ
Σχολιάζοντας τις ραγδαίες εξελίξεις, με την πρόσφατη απόλυση του διαδόχου του, Τόμας Φρανκ, και την αποχώρηση του Ντάνιελ Λίβι, ο Ποστέκογλου τόνισε:
«Η Τότεναμ είναι ένας περίεργος σύλλογος. Έκαναν μια τεράστια στροφή πέρυσι, φεύγοντας εγώ αλλά και ο Λίβι, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Ο Τόμας δεν μπορεί να είναι το μόνο πρόβλημα. Έχουν περάσει παγκόσμιας κλάσης προπονητές και απέτυχαν. Γιατί;».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα