Άνετα η Μπαρτσελόνα 3-0 την Οβιέδο, η Γιουβέντους 3-0 τη Νάπολι, «διπλό» τετράδας για την Τσέλσι, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Άστον Βίλα 2-0 στο Νιούκαστλ, η Νότιγχαμ 2-0 στο Λονδίνο κόντρα στη Μπρέντφορντ, η Ατλέτικο εύκολα 3-0 την Μαγιόρκα, διέλυσε την Πάρμα η Αταλάντα με 4-0
Με ένα τεράστιο διπλό έκλεισε το Κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League για την 23η αγωνιστική. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τεράστιο διπλό με 3-2 στην έδρα της Άρσεναλ και έβαλε ξανά «φωτιά» στη μάχη του τίτλου, αφού πλέον η διαφορά των «κανονιέρηδων» από τη δεύτερη Σίτι μειώθηκε στους 4 πόντους.
Η Τσέλσι πέρασε άνετα με 3-1 από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας, διπλό σωτηρίας για τη Νότιγχαμ στη Μπρέντοφρντ με 2-0.
Η Άστον Βίλα υπέταξε την Νιούκαστλ στη Βόρεια Αγγλία με 2-0 και συνέχισε σε τροχιά 3ης θέσης.
Στη La Liga η Μπαρτσελόνα απάντησε στη χθεσινή νίκη της Ρεάλ, επικράτησε εύκολα της Οβιέδο με 3-0. Η Ατλέτικο με το ίδιο σκορ νίκησε τη Μαγιόρκα.
Στη Serie A η Γιουβέντους πήρε εύκολα το ντέρμπι κόντρα στη Νάπολι με 3-0.
Η Αταλάντα διέλυσε 4-0 την Πάρμα, ενώ η Τζένοα πήρε τη «ματσάρα» με την Μπολόνια, 3-2 με ανατροπή από 0-2.
Premier League (23η αγωνιστική)
Γουέστ Χαμ-Σάντερλαντ 3-1 (14' Σάμερβιλ, 28' πεν. Μπόουεν, 43' Φερνάντες-82' Μπρόμπεϊ) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Τότεναμ 2-2 (45' Τουανζέμπε, 76' Φόστερ-38' φαν ντε Φεν, 90'+ Ρομέρο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φούλαμ-Μπράιτον 2-1 (72' Τσουκουέζε, 90'+ Γουίλσον-28' Αγιάρι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Γουλβς 2-0 (8' Μαρμούς, 45'+ Σεμένιο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ 3-2 (26' Εβανίλσον, 33' Χιμένεζ, 90+5' Αντλί - 45+2' Φαν Ντάικ, 80' Σομποσλάι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-2 (12' Ζεσούς, 79' Αβονίγι) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Τσέλσι 1-3 (88' Ρίτσαρντς-34' Εστεβάο, 50' Πέδρο, 63' πεν. Φερνάντες) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-2 (19' Μπουεντία, 88' Γουότκινς) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γ. 2-3 (29' αυτ. Μαρτίνες, 84' Μερίνο-37' Μπεμό, 51' Ντόργκου, 87' Κούνια) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Έβερτον-Λιντς 26/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Άρσεναλ 50
Μάντσεστερ Σίτι 46
Άστον Βίλα 46
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 38
Τσέλσι 37
Λίβερπουλ 36
Φούλαμ 34
Μπρέντφορντ 33
Νιούκαστλ 33
Σάντερλαντ 33
Έβερτον 32 -22αγ.
Μπράιτον 30
Μπόρνμουθ 30
Κρίσταλ Πάλας 28
Τότεναμ 28
Λιντς 25 -22αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 25
Γουέστ Χαμ 20
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8
Bundesliga (19η αγωνιστική)
Ζανκτ Πάουλι-Αμβούργο 0-0
Μπάγερν Μονάχου-Άουγκσμπουργκ 1-2 (23' Ιτο-75' Τσάβες, 81' Μασένγκο)
Λεβερκούζεν-Βέρντερ Βρέμης 1-0 (37' Λούκας) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Χοφενχάιμ 1-3 (18' Καλιμουεντό-52' Μέρστεντ, 60' Καμπάκ, 65' Αμέντα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Βόλφσμπουργκ 3-1 (68' Τίετζ, 73' Μπελ, 83' Αμίρι-3' Αμούρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χαϊντενχάιμ-Λειψία 0-3 (62' Μπακού, 68' Νούσα, 70' Ράουμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-3 (10' Τσαν, 53' Σλότερμπεργκ, 83' Μπέιερ)
Γκλάντμπαχ-Στουτγάρδη 0-3 ( 30' Λιούελινγκ, 67' Σκάλι, 74' Ουντάβ)
Φράιμπουργκ-Κολωνία 2-1 (11' Σέρχαντ, 44' Ματάνοβιτς - 10' Ρόσενφέλντερ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Ντόρτμουντ 42
Χοφενχάιμ 36 -18αγ.
Στουτγκάρδη 36
Λειψία 35 -18αγ.
Λεβερκούζεν 32 -18αγ.
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27
Φράιμπουργκ 27
Ουνιόν Βερολίνου 24
Κολωνία 20
Γκλάντμπαχ 20
Βόλφσμπουργκ 19
Άουγκσμπουργκ 19
Αμβούργο 18 -18αγ.
Βέρντερ Βρέμης 18 -18αγ.
Μάιντς 15
Ζανκτ Πάουλι 13 -18αγ.
Χαϊντενχάιμ 13
La Liga (21η αγωνιστική)
Λεβάντε-Έλτσε 3-2 (50' Μαρτίνεθ, 68' Ντέλα, 90'+6' Ματούρο - 11' Ροντρίγκεζ, 90'+3' Μποαγιάρ)
Ράγιο Βαγεκάνο-Οσασούνα 1-3 (59' Κις-38' Μπούντιμιρ, 90'+ Μουνιόθ, 90'+ Οσαμπέλα)
Βαλένθια-Εσπανιόλ 3-2 (15' Ντούρο, 59' Κομέρ, 90'+ πεν. Ραματσάνι-55' Τέρατς, 80' Κοπέτε)
Σεβίλλη-Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1 (42' Πέκε, 56' Άνταμς - 40' Ναβάρο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 (47΄, 90+4΄πεν. Μπαπέ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα 3-0 (22' Σόρλοτ, 75' αυτ. Λόπες, 87' Αλμάδα)
Μπαρτσελόνα-Οβιέδο 3-0 (52' Όλμο, 57' Ραφίνια, 73' Γιαμάλ)
Σοσιεδάδ-Θέλτα 3-1 (17', 75' Ογιαρθάμπαλ, 90'+6' πεν. Μέντες - 72' Μπόρχα Ιγγλέσιας)
Αλαβές-Μπέτις (22:00)
Τζιρόνα-Χετάφε 26/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 52
Ρεάλ Μαδρίτης 51
Ατλέτικο Μαδρίτης 44
Βιγιαρεάλ 41 - 20αγ.
Εσπανιόλ 34
Μπέτις 32 - 20αγ.
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 27
Οσασούνα 25
Έλτσε 24
Σεβίλλη 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Τζιρόνα 24 - 20αγ.
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21 - 20αγ.
Αλαβές 19 - 20αγ.
Λεβάντε 17 - 20αγ.
Οβιέδο 13
Serie A (22η αγωνιστική)
Ίντερ-Πίζα 6-2 (39' πέν. Ζιελίνσκι, 41' Μαρτίνες, 45'+2' Εσπόζιτο, 82' Ντιμάρκο, 86' Μπονί, 90'+3' Μιχιταριάν - 11', 23' Μορέο)
Κόμο-Τορίνο 6-0 (8' Δουβίκας, 16' Μπατούρινα, 59' Ντα Κούνια, 76' Κακερέ)
Φιορεντίνα-Κάλιαρι 1-2 ( 74' Μπρεσιανίνι - 31' Κιλικσόι, 47' Παλέστρα)
Λέτσε-Λάτσιο 0-0
Σασουόλο-Κρεμονέζε 1-0 (3' Φαντέρα)
Αταλάντα-Πάρμα 4-0 (15' πεν. Σκαμάκα, 24' Ντε Ρουν, 73' Ρασπαντόρι, 90'+ Κρστοβιτς)
Τζένοα-Μπολόνια 3-2 (62' Μαλινόφσκι, 78' Εκουμπάν, 90'+ Μεσάιας-35' Φέργκιουσον, 47' Οτόα)
Γιουβέντους-Νάπολι 3-0 (22' Ντέιβιντ, 77' Γιλντίζ, 86' Κόστιτς)
Ρόμα-Μίλαν
Βερόνα-Ουντινέζε 26/01
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Ίντερ 52
Μίλαν 46 -21αγ.
Νάπολι 43
Ρόμα 42 -21αγ.
Γιουβέντους 42
Κόμο 40
Αταλάντα 35
Μπολόνια 30
Λάτσιο 29
Ουντινέζε 26 -21αγ.
Σασουόλο 26
Κάλιαρι 25
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Τζένοα 23
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 17
Βερόνα 14 -21αγ.
Πίζα 14
