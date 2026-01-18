Πόλο: Το νέο εντυπωσιακό γκολ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Τουρκία χωρίς να κοιτάει την εστία, δείτε βίντεο
Πόλο: Το νέο εντυπωσιακό γκολ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Τουρκία χωρίς να κοιτάει την εστία, δείτε βίντεο
Όπως με την Κροατία, έτσι και με την Τουρκία ο διεθνής Έλληνας πολίστας έκλεψε την παράσταση με τη φοβερή του εκτέλεση
Η Ελλάδα δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία χθες στο παιχνίδι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο με την Γαλανόλευκη να επικρατεί στο φινάλε με το ισοπεδωτικό 20-8.
Για ακόμη μια φορά, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έκλεψε την παράσταση. Όπως και με την Κροατία, έτσι τώρα και με την Τουρκία, αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας όταν σημείωσε το 4-0 για την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο 29χρονος είχε την μπάλα και κοιτούσε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ωστόσο δεν πάσαρε, αλλά... σούταρε και έβαλε ένα ακόμα no look γκολ και ξεσήκωσε τους φίλους της Εθνικής που βρίσκονται στο γήπεδο του Βελιγραδίου.
Δείτε το στιγμιότυπο:
Για ακόμη μια φορά, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έκλεψε την παράσταση. Όπως και με την Κροατία, έτσι τώρα και με την Τουρκία, αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας όταν σημείωσε το 4-0 για την Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο 29χρονος είχε την μπάλα και κοιτούσε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ωστόσο δεν πάσαρε, αλλά... σούταρε και έβαλε ένα ακόμα no look γκολ και ξεσήκωσε τους φίλους της Εθνικής που βρίσκονται στο γήπεδο του Βελιγραδίου.
Δείτε το στιγμιότυπο:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα