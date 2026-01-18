Πόλο: Το νέο εντυπωσιακό γκολ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Τουρκία χωρίς να κοιτάει την εστία, δείτε βίντεο
SPORTS
Εθνική Ομάδα πόλο Εθνική Ελλάδας Στέλιος Αργυρόπουλος

Πόλο: Το νέο εντυπωσιακό γκολ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Τουρκία χωρίς να κοιτάει την εστία, δείτε βίντεο

Όπως με την Κροατία, έτσι και με την Τουρκία ο διεθνής Έλληνας πολίστας έκλεψε την παράσταση με τη φοβερή του εκτέλεση

Πόλο: Το νέο εντυπωσιακό γκολ του Αργυρόπουλου κόντρα στην Τουρκία χωρίς να κοιτάει την εστία, δείτε βίντεο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η Ελλάδα δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία χθες στο παιχνίδι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο με την Γαλανόλευκη να επικρατεί στο φινάλε με το ισοπεδωτικό 20-8. 

Για ακόμη μια φορά, ο Στέλιος Αργυρόπουλος έκλεψε την παράσταση. Όπως και με την Κροατία, έτσι τώρα και με την Τουρκία, αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας όταν σημείωσε το 4-0 για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος είχε την μπάλα και κοιτούσε να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ωστόσο δεν πάσαρε, αλλά... σούταρε και έβαλε ένα ακόμα no look γκολ και ξεσήκωσε τους φίλους της Εθνικής που βρίσκονται στο γήπεδο του Βελιγραδίου.

Δείτε το στιγμιότυπο:
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης