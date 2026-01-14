Με το νέο της προϊόν, η NN Hellas προσφέρει σιγουριά σε εσένα και στα αγαπημένα σου πρόσωπα.
Πού θα μπορούσε να πάει ο Αλόνσο μετά την απόλυσή του από τη Ρεάλ: Οι ομάδες που τον «κυκλώνουν»
Ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος «σταθμός» στην καριέρα του Τσάμπι Αλόνσο μετά την απόλυσή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης;
Το ερώτημα αυτό «κυκλοφορεί» ευρέως στην ποδοσφαιρική Ευρώπη εδώ και μερικά 24ωρα και συγκεκριμένα από το απόγευμα της Δευτέρας (12/1;), όταν κι έγινε γνωστό το «διαζύγιο» του Ισπανού προπονητή με τη «βασίλισσα».
Ένας από τους πιο περιζήτητους τεχνικούς στην Ευρώπη, μετά τα «κατορθώματά» του με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν σε λιγότερο από δύο χρόνια πριν, μέσα σε έξι μήνες δέχτηκε ένα ισχυρό «χαστούκι» από την ομάδα που πρωταγωνίστησε ως παίκτης και που ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι με στόχο να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή της LaLiga και του Champions League. Απέτυχε, όμως…
