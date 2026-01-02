Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Ο Τζόκοβιτς ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες με πρώτη τα.. ελληνικά!
Ο Τζόκοβιτς ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες με πρώτη τα.. ελληνικά!
Δείτε βίντεο με τις ευχές του Σέρβου τενίστα για τη νέα χρονιά
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να ευχηθεί για το νέο έτος, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media στο οποίο λέει «καλή χρονιά» σε διάφορες γλώσσες.
Ανάμεσά τους είναι τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά, ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ξεκινάει τις ευχές του στα ελληνικά.
Δείτε το βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας μένει μόνιμα από τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Ο ίδιος με τη σύζυγό του Γέλενα, τον γιο τους Στέφαν και την κόρη τους Τάρα έχουν εγκατασταθεί σε σπίτι στη Γλυφάδα, ενώ τα παιδιά πηγαίνουν σε αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο.
Ανάμεσά τους είναι τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά, ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ξεκινάει τις ευχές του στα ελληνικά.
Δείτε το βίντεο:
Υπενθυμίζεται ότι ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας μένει μόνιμα από τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Ο ίδιος με τη σύζυγό του Γέλενα, τον γιο τους Στέφαν και την κόρη τους Τάρα έχουν εγκατασταθεί σε σπίτι στη Γλυφάδα, ενώ τα παιδιά πηγαίνουν σε αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα