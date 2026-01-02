Ο Τζόκοβιτς ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες με πρώτη τα.. ελληνικά!
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Τζόκοβιτς ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες με πρώτη τα.. ελληνικά!

Δείτε βίντεο με τις ευχές του Σέρβου τενίστα για τη νέα χρονιά

Ο Τζόκοβιτς ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε πολλές γλώσσες με πρώτη τα.. ελληνικά!
7 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επέλεξε έναν ξεχωριστό τρόπο για να ευχηθεί για το νέο έτος, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στα social media στο οποίο λέει «καλή χρονιά» σε διάφορες γλώσσες.

Ανάμεσά τους είναι τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα γερμανικά, τα πορτογαλικά και τα ρωσικά, ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι ξεκινάει τις ευχές του στα ελληνικά.

Δείτε το βίντεο:



Υπενθυμίζεται ότι ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας μένει μόνιμα από τον περασμένο Σεπτέμβριο στην Ελλάδα. Ο ίδιος με τη σύζυγό του Γέλενα, τον γιο τους Στέφαν και την κόρη τους Τάρα έχουν εγκατασταθεί σε σπίτι στη Γλυφάδα, ενώ τα παιδιά πηγαίνουν σε αγγλόφωνο ιδιωτικό σχολείο.

7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης