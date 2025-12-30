Ντιν Χούισεν: Έδωσε μάχη με τίγρη ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Ντιν Χούισεν Ρεάλ Μαδρίτης Τίγρης Αρκούδα Ντουμπάι

Ντιν Χούισεν: Έδωσε μάχη με τίγρη ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Ντιν Χούισεν συνδύασε τις διακοπές του στο Ντουμπάι με μία αξέχαστη εμπειρία, την οποία μοιράστηκε στα social media κι έγινε αμέσως viral

Ντιν Χούισεν: Έδωσε μάχη με τίγρη ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Ντιν Χούισεν εκμεταλλεύτηκε τις χειμερινές διακοπές για να γεμίσει μπαταρίες και να απολαύσει στιγμές ξεκούρασης μακριά από τα γήπεδα.

Ο νεαρός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στο Ντουμπάι, συνδυάζοντας διακοπές με εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, ο Χούισεν επισκέφθηκε το Fame Park και δέχθηκε μια ιδιαίτερη πρόκληση… να δοκιμάσει τη δύναμή του σε αγώνα διελκυστίνδας απέναντι σε τίγρη.

Μια σκηνή που περισσότερο θύμιζε... τσίρκο παρά πραγματική αναμέτρηση.

Ο ίδιος έδειξε να το διασκεδάζει, απολαμβάνοντας τη διαφορετική αυτή εμπειρία, μακριά από την πίεση των αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης.


Τα στιγμιότυπα προκάλεσαν αμέσως αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν την τόλμη και το χιούμορ του νεαρού στόπερ.

Κλείσιμο
Ενώ πολύ αστειεύτηκαν με το ότι η τίγρης ήταν μικρή και όχι τόσο δυνατή. 

Φυσικά, ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν και οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram του που φαινόταν να κάθεται ατάραχος σε απόσταση αναπνοής από άγρια ζώα όπως μια τίγρη της Βεγγάλης και ένα μεγάλο ανακόντα.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης