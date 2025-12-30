Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Ντιν Χούισεν: Έδωσε μάχη με τίγρη ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ντιν Χούισεν: Έδωσε μάχη με τίγρη ο νεαρός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Ντιν Χούισεν συνδύασε τις διακοπές του στο Ντουμπάι με μία αξέχαστη εμπειρία, την οποία μοιράστηκε στα social media κι έγινε αμέσως viral
Ο Ντιν Χούισεν εκμεταλλεύτηκε τις χειμερινές διακοπές για να γεμίσει μπαταρίες και να απολαύσει στιγμές ξεκούρασης μακριά από τα γήπεδα.
Ο νεαρός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στο Ντουμπάι, συνδυάζοντας διακοπές με εμπειρίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, ο Χούισεν επισκέφθηκε το Fame Park και δέχθηκε μια ιδιαίτερη πρόκληση… να δοκιμάσει τη δύναμή του σε αγώνα διελκυστίνδας απέναντι σε τίγρη.
Μια σκηνή που περισσότερο θύμιζε... τσίρκο παρά πραγματική αναμέτρηση.
Ο ίδιος έδειξε να το διασκεδάζει, απολαμβάνοντας τη διαφορετική αυτή εμπειρία, μακριά από την πίεση των αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα στιγμιότυπα προκάλεσαν αμέσως αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν την τόλμη και το χιούμορ του νεαρού στόπερ.
Ενώ πολύ αστειεύτηκαν με το ότι η τίγρης ήταν μικρή και όχι τόσο δυνατή.
Φυσικά, ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν και οι φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram του που φαινόταν να κάθεται ατάραχος σε απόσταση αναπνοής από άγρια ζώα όπως μια τίγρη της Βεγγάλης και ένα μεγάλο ανακόντα.
Dean Huijsen enjoying the holidays pic.twitter.com/w3ulqb1lRN— Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) December 25, 2025
Dean Huijsen enjoys his free time fighting with a tiger 😱🐅#beINSPORTS #RealMadrid #DeanHuijsen pic.twitter.com/1RKh9T8o0X— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) December 25, 2025
