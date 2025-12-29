Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Η Μπαρτσελόνα κάνει κίνηση για τον Βλάχοβιτς αναζητώντας τον αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι
Οι Καταλανοί έκαναν την πρώτη κίνηση για τον Σέρβο σταρ της Γιουβέντους, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι το συμβόλαιό του λήγει το 2026
Η Μπαρτσελόνα δεν μένει στάσιμη στον μεταγραφικό σχεδιασμό και ήδη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Marca, ο σύλλογος έχει κάνει τις πρώτες επαφές για την απόκτηση του Ντούσαν Βλάχοβιτς, του 25χρονου επιθετικού της Γιουβέντους, ο οποίος θεωρείται ο ιδανικός αντικαταστάτης του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.
Η στρατηγική της Μπαρτσελόνα
Το συμβόλαιο του Σέρβου διεθνή με τη «Γηραιά Κυρία» λήγει τον Ιούνιο του 2026 και η άρνησή του να ανανεώσει το περασμένο καλοκαίρι έχει δημιουργήσει μια τεράστια ευκαιρία στην αγορά.
Η Μπαρτσελόνα εξετάζει είτε να τον αποκτήσει ως ελεύθερο το καλοκαίρι του 2026, είτε να διαπραγματευτεί μια μεταγραφή με πολύ χαμηλό κόστος κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής περιόδου, καθώς η Γιουβέντους κινδυνεύει να τον χάσει χωρίς αντάλλαγμα.
Παρότι ο Βλάχοβιτς απολαμβάνει ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια στη Serie A, η Μπαρτσελόνα είναι διατεθειμένη να του προσφέρει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών, προσαρμοσμένο όμως στα δικά της δεδομένα.
Το αβέβαιο μέλλον του Λεβαντόφσκι
Η κίνηση για τον Βλάχοβιτς έρχεται σε μια στιγμή που το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στη Βαρκελώνη είναι αβέβαιο. Ο Πολωνός σταρ, αν και διατηρεί καλά στατιστικά, έχει χάσει τη θέση του στην ενδεκάδα σε αρκετά ματς από τον Φεράν Τόρες, τον οποίο ο Χάνσι Φλικ θεωρεί απαραίτητο.
«Δεν ξέρω ποιο δρόμο θα ακολουθήσω. Η απόφαση θα εξαρτηθεί από το τι θέλει ο σύλλογος και τι θεωρώ εγώ καλύτερο», δήλωσε πρόσφατα ο Λεβαντόφσκι, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
Η πτώση στη Γιουβέντους και ο τραυματισμός
Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται ιδανικά για τον Βλάχοβιτς στο Τορίνο. Έχει σημειώσει μόλις 3 γκολ στη Serie A και άλλα 3 στο Champions League, ενώ συχνά μένει στον πάγκο. Εδώ και ένα μήνα ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον προσαγωγό και δεν αναμένεται να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους πριν από τις αρχές του 2026.
Παρά την κάμψη στην απόδοσή του, ο Xουάν Λαπόρτα θεωρεί τον Βλάχοβιτς έναν επιθετικό «πρώτης γραμμής» που σπάνια βρίσκει κανείς στην αγορά με τόσο χαμηλό κόστος, και η Μπαρτσελόνα φαίνεται αποφασισμένη να κλείσει το deal το συντομότερο δυνατό.
