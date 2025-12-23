Euroleague: Αλλάζει έδρα το Παρτίζαν - Ολυμπιακός για λόγους ασφαλείας
Στην σάλα «Αλεκσάνταρ Νίκολιτς» θα υποδεχθεί η Παρτίζαν τον Ολυμπιακό, και όχι στην Βιέννη όπως ήταν προγραμματισμένο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Σερβικής ομάδας

Σε αλλαγή έδρας προχώρησε η Παρτίζαν για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου για την 22η αγωνιστική της Euroleague και αρχικά ήταν προγραμματισμένος να φιλοξενηθεί στη Βιέννη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σερβικής ομάδας θα πραγματοποιηθεί στην σάλα «Αλεκσάνταρ Νίκολιτς» του Βελιγραδίου.

Το αρχικό πλάνο της Παρτίζαν προέβλεπε την διεξαγωγή του αγώνα στη Βιέννη λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η «Belgrade Arena», όμως τα πλάνα διαφοροποιήθηκαν.

Όπως επισημαίνει η Σερβική ομάδα, υπήρξαν αναφορές και εκτιμήσεις τοπικών υπηρεσιών στη Βιέννη, που επισήμαναν το μεγάλο ενδιαφέρον για τον αγώνα από οπαδούς που υποστηρίζουν έως και έξι διαφορετικές ομάδες (Ραπίντ Βιέννης, Παναθηναϊκός, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν), κάτι που δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα, όσον αφορά την ασφάλεια.

Με την διάθεση να μην εμπλακεί σε κάτι τέτοιο ρισκάροντας για την διεξαγωγή του αγώνα η Παρτίζαν αποφάσισε να πραγματοποιήσει τελικά τον αγώνα στο Βελιγράδι, στην σάλα «Αλεκσάνταρ Νίκολιτς».

Όπως ενημέρωσε επίσημα η διοίκηση της Παρτίζαν η απόφαση σχετικά με τους τρόπους εισόδου στο γήπεδο από τους φίλους της ομάδας θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα με νέα ενημέρωση.

