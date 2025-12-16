Στα My market ανακαλύπτουμε την πιο χαρούμενη γιορτινή εμπειρία, με μοναδικές εκπλήξεις, και καθημερινά δώρα για αγορές ακόμη πιο μαγικές.
Βραβείο Πούσκας: Το ασύλληπτο ανάποδο ψαλίδι του Μοντιέλ της Ιντεπεντιέντε αναδείχθηκε το καλύτερο γκολ της χρονιάς
Έγινε ο τρίτος Αργεντινός που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο μετά τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο το 2024 και Έρικ Λαμέλα το 2021
«Δεν το σκέφτηκα, απλώς... το έκανα», δήλωνε τον περασμένο Μάιο ο Σαντιάγκο Μοντιέλ της Ιντεπεντιέτε, μετά το εκπληκτικό γκολ που σημείωσε.
Το γκολ του Αργεντινού κέρδισε το Βραβείο Πούσκας της FIFA για το κορυφαίο γκολ της χρονιάς.
Ξεπέρασε το φάουλ του Ντέκλαν Ράις απέναντι στην Ρεάλ και την ατομική ενέργεια του Λαμίν Γιαμάλ κόντρα στην Ίντερ.
Ήταν 11 Μαΐου, όταν στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, ο 25χρονος εξτρέμ «ζωγράφισε».
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, άφησε την μπάλα να σκάσει μπροστά του προτού με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι εκτός περιοχής αφήσει... άγαλμα τον αντίπαλο τερματοφύλακα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα μέσα σε πανδαιμόνιο.
Ο Μοντιέλ είναι ο τρίτος Αργεντινός που κερδίζει αυτό το βραβείο, μετά τον Γκαρνάτσο το 2024 και τον Λαμέλα το 2021.
Το Βραβείο Πούσκας, όπως κάθε χρόνο, απονέμεται από την FIFA και αφορά το καλύτερο γκολ που σημειώθηκε μεταξύ 11 Αυγούστου 2024 - 2 Αυγούστου 2025.
Το βραβείο φέρει το όνομα του θρυλικού Ούγγρου ποδοσφαιριστή, Φέρεντς Πούσκας, που έμεινε στην ιστορία για τα εξαιρετικά ατομικά γκολ που έβαλε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.
🚨🚨| OFFICIAL: Santiago Montiel wins the 2025 FIFA Puskás Award for an unbelievable overhead kick goal against Independiente Rivadavia. 🇦🇷🏆pic.twitter.com/8kie3qbtH8— CentreGoals. (@centregoals) December 16, 2025
