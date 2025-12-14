Κέρκεζ μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ: «Κερδίσαμε ένα μεγάλο κλαμπ με έναν εξαιρετικό προπονητή»
SPORTS
Ατρόμητος ΠΑΟΚ Ντούσαν Κέρκεζ

Κέρκεζ μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ: «Κερδίσαμε ένα μεγάλο κλαμπ με έναν εξαιρετικό προπονητή»

Όσα δήλωσε ο τεχνικός του Ατρομήτου μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ

Κέρκεζ μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ: «Κερδίσαμε ένα μεγάλο κλαμπ με έναν εξαιρετικό προπονητή»
Ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ μοίρασε συγχαρητήρια και μπράβο στους παίκτες του μετά τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ (2-0).

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

«Σπάσαμε την κατάρα. Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Τα έδωσαν όλα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Κερδίσαμε μία πολύ καλή ομάδα, με έναν πολύ καλό προπονητή, ένα μεγάλο κλαμπ.

Παίξαμε και με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, χάσαμε αλλά ήμασταν καλοί. Οι παίκτες κάνουνε πολύ καλή προπόνηση κάθε μέρα κι όταν γίνεται αυτό, θα σε δει ο Θεός και θα σου δώσει βοήθεια.

Στο παιχνίδι κάποιες φορές μας πίεσαν είναι αλήθεια, γιατί είναι καλή ομάδα, έχουν πολύ καλούς παίκτες, αλλά αξίζουνε πολλά μπράβο στους παίκτες μου, γιατί έκαναν ένα καλό παιχνίδι.

Έχουμε κάποια παιχνίδια που χάνουμε και βλέπεις όμως ότι δουλεύουν καλά στην προπόνηση. Σήμερα όταν σκοράραμε το πρώτο γκολ ήμουν σίγουρος ότι δεν χάνουμε το παιχνίδι.

Δεν θέλω να μιλάω για πολλά παιχνίδια μπροστά, τώρα έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Λάρισα που έχει έναν καλό, καινούργιο προπονητή και θα μας βάλει δύσκολα. Εμείς πάμε μέρα με τη μέρα παιχνίδι με παιχνίδι. Σήμερα και αύριο όμως πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Ένα νέο, λαμπρό κεφάλαιο ευφυούς γεωργίας με επίκεντρο την «Έξυπνη Σπορά»

Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.

Τα Χριστούγεννα έχουν τη δική τους γεύση και φέτος είναι γεμάτη φυσικές φυσαλίδες

Ανακαλύπτουμε νέες συνταγές για cocktails χωρίς αλκοόλ συνδυάζοντας φρούτα, αρωματικά και φυσικώς ανθρακούχο νερό - Δημιουργούμε μοναδικούς συνδυασμούς για κάθε γιορτινή στιγμή, βήμα βήμα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης