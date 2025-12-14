Κέρκεζ μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ: «Κερδίσαμε ένα μεγάλο κλαμπ με έναν εξαιρετικό προπονητή»
Κέρκεζ μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ: «Κερδίσαμε ένα μεγάλο κλαμπ με έναν εξαιρετικό προπονητή»
Όσα δήλωσε ο τεχνικός του Ατρομήτου μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ
Ο προπονητής του Ατρομήτου, Ντούσαν Κέρκεζ μοίρασε συγχαρητήρια και μπράβο στους παίκτες του μετά τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ (2-0).
Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:
«Σπάσαμε την κατάρα. Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Τα έδωσαν όλα για να κερδίσουν το παιχνίδι. Κερδίσαμε μία πολύ καλή ομάδα, με έναν πολύ καλό προπονητή, ένα μεγάλο κλαμπ.
Παίξαμε και με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, χάσαμε αλλά ήμασταν καλοί. Οι παίκτες κάνουνε πολύ καλή προπόνηση κάθε μέρα κι όταν γίνεται αυτό, θα σε δει ο Θεός και θα σου δώσει βοήθεια.
Στο παιχνίδι κάποιες φορές μας πίεσαν είναι αλήθεια, γιατί είναι καλή ομάδα, έχουν πολύ καλούς παίκτες, αλλά αξίζουνε πολλά μπράβο στους παίκτες μου, γιατί έκαναν ένα καλό παιχνίδι.
Έχουμε κάποια παιχνίδια που χάνουμε και βλέπεις όμως ότι δουλεύουν καλά στην προπόνηση. Σήμερα όταν σκοράραμε το πρώτο γκολ ήμουν σίγουρος ότι δεν χάνουμε το παιχνίδι.
Δεν θέλω να μιλάω για πολλά παιχνίδια μπροστά, τώρα έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι απέναντι στην Λάρισα που έχει έναν καλό, καινούργιο προπονητή και θα μας βάλει δύσκολα. Εμείς πάμε μέρα με τη μέρα παιχνίδι με παιχνίδι. Σήμερα και αύριο όμως πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο».
