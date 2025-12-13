«Πάρε θέση Φάνη, πέφτουμε»: Η έκκληση του κόσμου του Πανιωνίου στον Χριστοδούλου μετά την ήττα από τον Προμηθέα, βίντεο
«Πάρε θέση Φάνη, πέφτουμε»: Η έκκληση του κόσμου του Πανιωνίου στον Χριστοδούλου μετά την ήττα από τον Προμηθέα, βίντεο

Ο Πανιώνιος έχει 16 ήττες σε 18 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και ο κόσμος ζήτησε να μιλήσει στον Φάνη Χριστοδούλου για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα

«Πάρε θέση Φάνη, πέφτουμε»: Η έκκληση του κόσμου του Πανιωνίου στον Χριστοδούλου μετά την ήττα από τον Προμηθέα, βίντεο
Ο Πανιώνιος ηττήθηκε το βράδυ του Σαββάτου με 101-95 από τον Προμηθέα στη Γλυφάδα σ' αγώνα της 10ης ημέρας της Stoiximan Basket League. 

Η ήττα αυτή ήταν η 9η σε 10 ματς για τον Ιστορικό και προκάλεσε οργή στον κόσμο του Πανιωνίου. Μετά το φινάλε αποδοκιμάστηκαν έντονα τόσο οι παίκτες όσο και ο προπονητής Ηλίας Ζούρος.  Μάλιστα έπεσαν και κάποια αντικείμενα κατά την αποχώρηση των ομάδων. 

Στη συνέχεια ο κόσμος συγκεντρώθηκε έξω από το γήπεδο και ζήτησε να δει τον Φάνη Χριστοδούλου. Η "σημαία" του είναι GM της ομάδας και ο κόσμος ήθελε να του πει τα παράπονά του. 

Φυσικά ο Φάνης Χριστοδούλου βγήκε για να ακούσει τους φιλάθλους. «Πάρε θέση Φάνη, πέφτουμε και γελάνε στον πάγκο» ήταν μια από τις ατάκες που ειπώθηκαν από τον κόσμο. 

Οι οργανωμένοι ζήτησαν άμεσα ενίσχυση της ομάδας από τον πρόεδρο Θόδωρο Μικρόπουλο. Ο Πανιώνιος έχει 16 ήττες σε 18 ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη και δεν πάει πιο... κάτω. 


@sporfm946 Ο κόσμος του Πανιωνίου ξέσπασε στους παίκτες και τον προπονητή του μπασκετικού τμήματος, μετά τη νέα ήττα που υπέστη #sporfm #basketleague #panionios ♬ original sound - sporfm946
@sporfm946 Η «σημαία» του Πανιωνίου και νυν γενικός αρχηγός, Φάνης Χριστοδούλου, τα άκουσε από τον κόσμο μετά τη νέα απογοητευτική εμφάνιση των «κυανέρυθρων» #sporfm #basketleague #panionios ♬ original sound - sporfm946
