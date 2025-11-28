Αισχρό bullying παίκτη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στον μέσο της Στουτγάρδης με δυσπλασία στη μύτη σε αγώνα του Europa League - Βίντεο
Europa League Βίκτορ Εντβάρντσεν Άντζελο Στίλερ Στουτγάρδη Γκόου Αχέντ Ίγκλς

Αισχρό bullying παίκτη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στον μέσο της Στουτγάρδης με δυσπλασία στη μύτη σε αγώνα του Europa League - Βίντεο

Ο Βίκτορ Εντβάρντσεν ειρωνεύτηκε τον Άντζελο Στίλερ στην διάρκεια του αγώνα και αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά το σάλο που ξέσπασε στην Ολλανδία 

Αισχρό bullying παίκτη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στον μέσο της Στουτγάρδης με δυσπλασία στη μύτη σε αγώνα του Europa League - Βίντεο
Θύμα αισχρού bullying έπεσε ο Άντζελο Στίλερ της Στουτγάρδης στο παιχνίδι του Europa League με την  Γκόου Αχέντ Ιγκλς στην Ολλανδία. 

Κατά την διάρκεια του αγώνα ο οποίος έληξε με σκορ 4-0 υπέρ της ομάδας της Γερμανίας, ο Σουηδός επιθετικός των Ολλανδών Βίκτορ Εντβάρντσεν έπιασε τη μύτη του επιδεικτικά για να κοροϊδέψει τον Άντζελο Στίλερ ο οποίος έχει δυσπλασία στη μύτη αλλά και στο χείλος. 

Στο γήπεδο προκλήθηκε σύρραξη και ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Σουηδό για την ενέργειά του. Την ίδια ώρα στην τηλεοπτική μετάδοση ο Ρόναλντ Ντε Μπουρ και ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ καταδίκασαν την ενέργεια.   «Νομίζω ότι είναι λυπηρό. Αυτού του είδους οι χειρονομίες είναι πολύ λάθος» είπε ο Σνάιντερ.

Ο παίκτης πάντως που έκανε την χειρονομία μετά τον αγώνα τόνισε πως έγινε για να «ξυπνήσει» τους συμπαίκτες του και σημείωσε πως δεν ξέρει εάν θα ζητήσει συγγνώμη. 

Μετά την κατακραυγή όμως αναγκάστηκε να το κάνει μέσω των social media: «Θέλω να απολογηθώ δημόσια για την χθεσινή μου συμπεριφορά. Τα πράγματα που ειπώθηκαν και έγιναν μεταξύ μας δεν ανήκουν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μετά το παιχνίδι πήγα στα αποδυτήρια της Στουτγάρδης και απολογήθηκα. Έχω έναν ρόλο ως υπόδειγμα στους άλλους και πρέπει να συμπεριφέρομαι ανάλογα». 



H ομάδα του τον τιμώρησε με 500 ευρώ που δεν είναι πρόστιμο αλλά ... χάδι. 




