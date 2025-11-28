Αισχρό bullying παίκτη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στον μέσο της Στουτγάρδης με δυσπλασία στη μύτη σε αγώνα του Europa League - Βίντεο

bullying







Εντβάρντσεν έπιασε τη μύτη του επιδεικτικά για να κοροϊδέψει τον Άντζελο Στίλερ ο οποίος έχει δυσπλασία στη μύτη αλλά και στο χείλος.

🚨🚨| Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart’s Angelo Stiller with a derogatory nose gesture.



After the match, Edvardsen said it was an adrenaline reaction and confirmed he hadn’t apologized and wasn’t sure he would. 🤐



pic.twitter.com/1sp3BrIeT0 — CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2025



Στο γήπεδο προκλήθηκε σύρραξη και ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Σουηδό για την ενέργειά του. Την ίδια ώρα στην τηλεοπτική μετάδοση ο Ρόναλντ Ντε Μπουρ και ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ καταδίκασαν την ενέργεια. «Νομίζω ότι είναι λυπηρό. Αυτού του είδους οι χειρονομίες είναι πολύ λάθος» είπε ο Σνάιντερ.



Ο παίκτης πάντως που έκανε την χειρονομία μετά τον αγώνα τόνισε πως έγινε για να «ξυπνήσει» τους συμπαίκτες του και σημείωσε πως δεν ξέρει εάν θα ζητήσει συγγνώμη.





👀 Ugly scenes in the Europa League!



Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart's Angelo Stiller with an insulting gesture directed at his nose.



After the match, Edvardsen said he acted on adrenaline and hadn't apologized - and wasn't sure if he would. pic.twitter.com/33SR8lsMev — DW Sports (@dw_sports) November 28, 2025

Aksi bodoh & tak terpuji dilakukan oleh pemain Go Ahead Eagles, Victor Edvardsen, saat laga Europa League lawan VfB Sttutgart. Ia diduga meledek fisik Angelo Stiller. Edvardsen terlihat beberapa kali menunjuk hidungnya. Karena aksinya itu, rekan setim Stiller di Stuttgart… pic.twitter.com/fkD56F1qR0 — FaktaBola (@FaktaSepakbola) November 28, 2025





Μετά την κατακραυγή όμως αναγκάστηκε να το κάνει μέσω των social media: «Θέλω να απολογηθώ δημόσια για την χθεσινή μου συμπεριφορά. Τα πράγματα που ειπώθηκαν και έγιναν μεταξύ μας δεν ανήκουν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μετά το παιχνίδι πήγα στα αποδυτήρια της Στουτγάρδης και απολογήθηκα. Έχω έναν ρόλο ως υπόδειγμα στους άλλους και πρέπει να συμπεριφέρομαι ανάλογα».













