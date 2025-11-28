Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Αισχρό bullying παίκτη της Γκόου Αχέντ Ιγκλς στον μέσο της Στουτγάρδης με δυσπλασία στη μύτη σε αγώνα του Europa League - Βίντεο
Ο Βίκτορ Εντβάρντσεν ειρωνεύτηκε τον Άντζελο Στίλερ στην διάρκεια του αγώνα και αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μετά το σάλο που ξέσπασε στην Ολλανδία
Κατά την διάρκεια του αγώνα ο οποίος έληξε με σκορ 4-0 υπέρ της ομάδας της Γερμανίας, ο Σουηδός επιθετικός των Ολλανδών Βίκτορ Εντβάρντσεν έπιασε τη μύτη του επιδεικτικά για να κοροϊδέψει τον Άντζελο Στίλερ ο οποίος έχει δυσπλασία στη μύτη αλλά και στο χείλος.
🚨🚨| Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart’s Angelo Stiller with a derogatory nose gesture.— CentreGoals. (@centregoals) November 28, 2025
After the match, Edvardsen said it was an adrenaline reaction and confirmed he hadn’t apologized and wasn’t sure he would. 🤐
pic.twitter.com/1sp3BrIeT0
Στο γήπεδο προκλήθηκε σύρραξη και ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στον Σουηδό για την ενέργειά του. Την ίδια ώρα στην τηλεοπτική μετάδοση ο Ρόναλντ Ντε Μπουρ και ο Γουέσλεϊ Σνάιντερ καταδίκασαν την ενέργεια. «Νομίζω ότι είναι λυπηρό. Αυτού του είδους οι χειρονομίες είναι πολύ λάθος» είπε ο Σνάιντερ.
Ο παίκτης πάντως που έκανε την χειρονομία μετά τον αγώνα τόνισε πως έγινε για να «ξυπνήσει» τους συμπαίκτες του και σημείωσε πως δεν ξέρει εάν θα ζητήσει συγγνώμη.
👀 Ugly scenes in the Europa League!— DW Sports (@dw_sports) November 28, 2025
Go Ahead Eagles striker Victor Edvardsen mocked Stuttgart's Angelo Stiller with an insulting gesture directed at his nose.
After the match, Edvardsen said he acted on adrenaline and hadn't apologized - and wasn't sure if he would. pic.twitter.com/33SR8lsMev
Aksi bodoh & tak terpuji dilakukan oleh pemain Go Ahead Eagles, Victor Edvardsen, saat laga Europa League lawan VfB Sttutgart. Ia diduga meledek fisik Angelo Stiller. Edvardsen terlihat beberapa kali menunjuk hidungnya. Karena aksinya itu, rekan setim Stiller di Stuttgart… pic.twitter.com/fkD56F1qR0— FaktaBola (@FaktaSepakbola) November 28, 2025
Μετά την κατακραυγή όμως αναγκάστηκε να το κάνει μέσω των social media: «Θέλω να απολογηθώ δημόσια για την χθεσινή μου συμπεριφορά. Τα πράγματα που ειπώθηκαν και έγιναν μεταξύ μας δεν ανήκουν σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Μετά το παιχνίδι πήγα στα αποδυτήρια της Στουτγάρδης και απολογήθηκα. Έχω έναν ρόλο ως υπόδειγμα στους άλλους και πρέπει να συμπεριφέρομαι ανάλογα».
Victor Edvardsen pest Angelo Stiller met zijn grote neus...#gaestu #gaevfb #goaheadeagles #uel #vfbstuttgart pic.twitter.com/3AyBJ3oe6x— FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) November 27, 2025
H ομάδα του τον τιμώρησε με 500 ευρώ που δεν είναι πρόστιμο αλλά ... χάδι.
