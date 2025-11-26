Ο απλήρωτος συνεργάτης του Πογιέτ στην Εθνική Ελλάδας, τελειώνει από την Κορέα λόγω ρατσιστικής χειρονομίας

σήμερα

Ωστόσο, τώρα έχω χαρακτηριστεί ρατσιστής από “αυτοανακηρυγμένες” αρχές λόγω μιας παρεξήγησης, όπου αγνοήθηκε το πλαίσιο, η πολιτισμική έκφραση και η σημασία όσων επανειλημμένα εξήγησα.Η ζωή μου, ανεξάρτητα από εθνικότητα και φυλή, πρέπει να συνεχιστεί σε ένα μέρος με ασφάλεια, σεβασμό, ειρήνη και ισονομία ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Με βαριά καρδιά αποφάσισα να φύγω από εδώ στο τέλος της σεζόν.Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο και τους παίκτες με τους οποίους μοιράστηκα επιτυχίες και ιστορία, καθώς και τους φιλάθλους για την αταλάντευτη στήριξή τους. Δεν θα σας ξεχάσω.»Η Jeonbuk πάντως έχει πάρει ξεκάθαρα το μέρος του Αργεντινού τεχνικού τονίζοντας ότι θα υποβάλλει έφεση για να καθαρίσει το όνομα του.