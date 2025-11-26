Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Ο απλήρωτος συνεργάτης του Πογιέτ στην Εθνική Ελλάδας, τελειώνει από την Κορέα λόγω ρατσιστικής χειρονομίας
Ο 52χρονος Μαουρίτσιο Ταρίκο, εδώ και χρόνια συνεργάτης τους Γκουστάβο Πογιέτ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την πρωταθλήτρια Κορέας Χιουντάι Μότορς μετά την τιμωρία του
Τον Νοέμβριο του 2023, όταν πλέον ήταν φανερό ότι το γυαλί στις σχέσεις του Γκουστάβο Πογιέτ με την ΕΠΟ είχε ραγίσει, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός είχε προκαλέσει αίσθηση με τις δηλώσεις του που ήθελαν τον άμεσο συνεργάτη του Μαουρίτσιο Ταρίκο να είναι απλήρωτος από την Ομοσπονδία.
Η αλήθεια είναι ότι η πλειοψηφία του κόσμου δεν θυμόταν ότι ο Αργεντινός, άλλοτε αριστερό μπακ της Τότεναμ, ήταν στο σταφ της Εθνικής, με την Ομοσπονδία να δίνει τη δική της εκδοχή και τη συνεργασία τους να ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2024.
Ο Ταρίκο εδώ και αρκετά χρόνια είναι το δεξί χέρι του Πογιέτ σε όποια ομάδα κι αν έχει δουλέψει (ήταν μαζί του και στην ΑΕΚ), ακολουθώντας τον και στην Κορέα όπου είναι το προπονητικό δίδυμο της πρωταθλήτριας Jeonbuk Hyundai Motors.
Ωστόσο το δίδυμο αυτό θα σπάσει, καθώς ο Ταρίκο ανακοίνωσε την παραίτηση του από την ομάδα της Σεούλ, μετά τον σάλο που ξέσπασε για την ρατστιστική χειρονομία που φέρεται να έκανε εις βάτος του διαιτητή του αγώνα με την Daejeon Hana και η οποί απέφερε τιμωρία πέντε αγωνιστικών από τη Λίγκα.
Ο 52χρονος βοηθός του Πογιέτ διαμαρτυρόμενος για το πέναλτι που έδειξε ο ρέφερι και με το οποίο ισοφάρισαν προσωρινά το σκορ οι αντίπαλο, τοποθέτησε τους δείκτες των χεριών του δίπλα στα μάτια του, μια κίνηση που ερμηνεύθηκε από την πειθαρχική επιτροπή ως ρατσιστική.
Η φάση του πέναλτι είναι στο 17'40'' του βίντεο, ενώ στο 23'40'' ο Ταρίκο και πάλι διαμαρτύρεται στον διαιτητή για πέναλτι που δεν έδωσε υπέρ της ομάδας τους.
Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι η κίνηση του έκρυβε το οτιδήποτε ρατσιστικό και απλά ρωτούσε τον διαιτητή «αν είδε τι έχει συμβεί στη φάση», ωστόσο τιμωρήθηκε με πέντε αγωνιστικές αποκλεισμό και χρηματικό πρόστιμο 13.000 ευρώ.
«Η χειρονομία του Ταρίκο ήταν ταυτόσημη με την ευρέως γνωστή μειωτική κίνηση “slant-eye” προς Ασιάτες και προκάλεσε επαρκή αίσθηση φυλετικής προσβολής», ανέφερε σε ανακοίνωση της η K League και αμέσως μετά ακολούθησε η δήλωση παραίτησης του στην οποία αναφέρει:
«Έχω συνεργαστεί με ανθρώπους από πολλές χώρες, έχω ζήσει και κοινωνικοποιηθεί μαζί τους χωρίς το παραμικρό πρόβλημα που να αφορά τον πολιτισμό ή τη φυλή τους, και το θεωρώ ευλογία.
Ωστόσο, τώρα έχω χαρακτηριστεί ρατσιστής από “αυτοανακηρυγμένες” αρχές λόγω μιας παρεξήγησης, όπου αγνοήθηκε το πλαίσιο, η πολιτισμική έκφραση και η σημασία όσων επανειλημμένα εξήγησα.
Η ζωή μου, ανεξάρτητα από εθνικότητα και φυλή, πρέπει να συνεχιστεί σε ένα μέρος με ασφάλεια, σεβασμό, ειρήνη και ισονομία ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Με βαριά καρδιά αποφάσισα να φύγω από εδώ στο τέλος της σεζόν.
Θέλω να ευχαριστήσω τον σύλλογο και τους παίκτες με τους οποίους μοιράστηκα επιτυχίες και ιστορία, καθώς και τους φιλάθλους για την αταλάντευτη στήριξή τους. Δεν θα σας ξεχάσω.»
Η Jeonbuk πάντως έχει πάρει ξεκάθαρα το μέρος του Αργεντινού τεχνικού τονίζοντας ότι θα υποβάλλει έφεση για να καθαρίσει το όνομα του.
