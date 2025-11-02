Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Καζάνι που βράζει το «Αρτέμιο Φράνκι»: Χιλιάδες φίλοι της Φιορεντίνα ζητούν την απόλυση του Πιόλι - Βίντεο
Η νέα ήττα των Βιόλα από τη Λέτσε έφερε αναβρασμό στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» ζητώντας την απόλυση του Πιόλι
Με... καζάνι που βράζει μοιάζει η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Φιορεντίνα, μετά και τη νέα ήττα του συλλόγου στη φετινή Serie A.
Το βράδυ της Κυριακής (02/11), οι «βιόλα» έχασαν εντός έδρας με σκορ 1-0 από τη Λέτσε για τη 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος, έφτασαν τις έξι ήττες στη σεζόν και παρέμειναν στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις 4 βαθμούς.
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, χιλιάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν έξω από το «Αρτέμιο Φράνκι» και διαμαρτυρήθηκαν έντονα με βολές τόσο κατά της διοίκησης, όσο και κατά του προπονητή, Στέφανο Πιόλι.
Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Φιορεντίνα αποφάσισε να μην μιλήσει κανείς από την ομάδα στον Τύπο, δυναμιτίζοντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα με αυτή την ενέργεια.
#Fiorentina pic.twitter.com/Zw8SXIcdcC— #ForzaViola (@AndreasAldino) November 2, 2025
