Εθνική ποδοσφαίρου: Εκτός αποστολής για τα παιχνίδια με Δανία, Σκωτία ο Ρέτσος, στη θέση του ο Μιχαηλίδης
Ο Παναγιώτης Ρέτσος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την Εθνική Ελλάδας
Αλλαγή στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα εκτός έδρας παιχνίδια με Σκωτία (9/10) και Δανία (12/10) για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.
Ο Παναγιώτης Ρέτσος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και δεν θα μπορέσει να βοηθήσει την Εθνική ομάδα στα δύσκολα παιχνίδια με Δανούς και Σκωτσέζους.
Στη θέση του ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ, Γιάννη Μιχαηλίδη. Έτσι η τετράδα των κεντρικών αμυντικών αποτελείται από τους: Μαυροπάνο, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο και Κουλιεράκη.
