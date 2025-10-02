Ερυθρός Αστέρας: Υπογράφει τον Μοντεγιούνας με μορφή δανεισμού για 3 μήνες από τη Μονακό

Ο τραυματισμός του Χασιέλ Ριβέρο στην πρεμιέρα του Ερυθρού Αστέρα στη Euroleague, όταν ηττήθηκε εντός έδρας από την Αρμάνι Μιλάνο την περασμένη Τρίτη (30/9) υποχρέωσε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο ν' αναζητήσει και... ψηλό.



Η ομάδα του Βελιγραδίου πήρε τ' αποτελέσματα των εξετάσεων του Κουβανού σέντερ, τα οποία έδειξαν πως υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και θα μείνει εκτός για διάστημα τριών μηνών, κινήθηκε γρήγορα και... φέρνει στην πρωτεύουσα της Σερβίας τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο αριστερόχειρας Λιθουανός διεθνής θ' αποκτηθεί υπό μορφή δανεισμού από τη Μονακό από τον Ερυθρό Αστέρα, με διάρκεια τριών μηνών έως δηλαδή την επιστροφή του Ριβέρο.

Εκτός παραμένει και ο τραυματίας πάουερ φοόργουορντ Τζόελ Μπόλομποϊ, ενώ χθες (1/10), ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την επιστροφή του Βραζιλιάνου πόιντ γκαρντ Γιάγκο Ντος Σάντος, κίνηση που έγινε μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον Αχίλλειο τένοντα του Αϊζάια Κέινααν.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν υπολογίζει και στον Ντεβόντε Γκρέιαμ για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, όταν οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν στο Μόναχο την Μπάγερν. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του, συνολικά τους Γκρέιαμ, Πλάβσιτς, Κέινααν, Ντόμπριτς, Ριβέρο και Μπολομπόι.





