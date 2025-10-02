Ερυθρός Αστέρας: Υπογράφει τον Μοντεγιούνας με μορφή δανεισμού για 3 μήνες από τη Μονακό
SPORTS
Euroleague Χασιέλ Ριβέρο Ντονάτας Μοτιεγιούνας Ερυθρός Αστέρας

Ερυθρός Αστέρας: Υπογράφει τον Μοντεγιούνας με μορφή δανεισμού για 3 μήνες από τη Μονακό

Ο τραυματισμός του Χασιέλ Ριβέρο έφερε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας στο Βελιγράδι 

Ερυθρός Αστέρας: Υπογράφει τον Μοντεγιούνας με μορφή δανεισμού για 3 μήνες από τη Μονακό

Ο τραυματισμός του Χασιέλ Ριβέρο στην πρεμιέρα του Ερυθρού Αστέρα στη Euroleague, όταν ηττήθηκε εντός έδρας από την Αρμάνι Μιλάνο την περασμένη Τρίτη (30/9) υποχρέωσε τον Γιάννη Σφαιρόπουλο ν' αναζητήσει και... ψηλό.

Η ομάδα του Βελιγραδίου πήρε τ' αποτελέσματα των εξετάσεων του Κουβανού σέντερ, τα οποία έδειξαν πως υπέστη κάταγμα στο μετατάρσιο και θα μείνει εκτός για διάστημα τριών μηνών, κινήθηκε γρήγορα και... φέρνει στην πρωτεύουσα της Σερβίας τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας. Ο αριστερόχειρας Λιθουανός διεθνής θ' αποκτηθεί υπό μορφή δανεισμού από τη Μονακό από τον Ερυθρό Αστέρα, με διάρκεια τριών μηνών έως δηλαδή την επιστροφή του Ριβέρο.

Εκτός παραμένει και ο τραυματίας πάουερ φοόργουορντ Τζόελ Μπόλομποϊ, ενώ χθες (1/10), ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την επιστροφή του Βραζιλιάνου πόιντ γκαρντ Γιάγκο Ντος Σάντος, κίνηση που έγινε μετά τον σοβαρό τραυματισμό στον Αχίλλειο τένοντα του Αϊζάια Κέινααν.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν υπολογίζει και στον Ντεβόντε Γκρέιαμ για τη 2η αγωνιστική της Euroleague, όταν οι Σέρβοι αντιμετωπίζουν στο Μόναχο την Μπάγερν. Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος δεν θα έχει στη διάθεσή του, συνολικά τους Γκρέιαμ, Πλάβσιτς, Κέινααν, Ντόμπριτς, Ριβέρο και Μπολομπόι.


Ειδήσεις σήμερα:

Global Sumud Flotilla: Προς απέλαση όλοι οι ακτιβιστές που έπλεαν προς τη Γάζα - Ο Ισραηλινοί λένε ότι αναχαίτισαν όλα τα σκάφη, δείτε βίντεο

Βίντεο: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε δύο άτομα σε Εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ

Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της η πρώην σύντροφος της Ντέμης Γεωργίου - Η φωτογραφία από τον γάμο

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης