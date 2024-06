Μάριος Ηλιόπουλος: Αυτός είναι ο αντισυμβατικός νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ με τα μεγάλα πάθη

Κλείσιμο

Σε νέα εποχή μπαίνει η ΠΑΕ ΑΕΚ καθώς ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποφάσισε να απεμπλακεί από την ομάδα αφού ολοκλήρωσε το πλάνο που είχε παρουσιάσει πριν από 11 χρόνια με την δημιουργία του γηπέδου στηκαι όπως ο ίδιος δήλωσε «παραδίδω την ομάδα πιο ισχυρή από ποτέ».Εκείνος που αναλαμβάνει τα ηνία του Συλλόγου είναι ο εφοπλιστής της SeaJets Μάριος Ηλιόπουλος τον οποίο θα παρουσιάσει ο ίδιος ο Δημήτρης Μελισσανίδης στην OPAP Arena σήμερα στις 16:00.Πρόκειται για έναν εφοπλιστή με πολυσχιδή δραστηριότητα. Είναι ο μεγαλύτερος πλοιοκτήτης ταχυπλόων στην ακτοπλοΐα. Μέσω της SeaJets ελέγχει 29 πλοία εκ των οποίων 24 είναι ταχύπλοα και πέντε συμβατικά. Κυριαρχεί στο Αιγαίο αλλά και στις ενδοκυκλαδικές θαλάσσιες συγκοινωνίες. Πρόσφατα και ενώ είχε κόντρα με τον Όμιλο Attica προχώρησε στην αγορά του «Expres Skiathos» που ανήκε στον όμιλο και με την κίνηση αυτή ενίσχυσε τη θέση του και στις Σποrάδες. Παράλληλα η Attica ναύλωσε από τη Seajets το Calderrqa Vista το οποίο δρομολόγησε στη γραμμή Ταγγέρη-Αλχεθίρα.Επίσης ο Έλληνας πλοιοκτήτης έχεικάτω από την ομπρέλα της εταιρείας Νeonyx εκ των οποίων ένα είναι ενεργό το πρώην «Mykonos Magic» το οποίο μετονομάστηκε σε «Godess of the night». Τα άλλα τρία είναι παροπλισμένα.Μέσα στην πανδημία η οποία έπληξε βάναυσα την κρουαζιέρα αναγκάζοντας κολοσσούς του κλάδου να πουλήσουν φθηνά πλοία τους για να μειώσουν τη ζημιά. Το κρουαζιερόπλοιο αυτό σύμφωνα με πληροφορίες θα δώσει το παρόν στη συνεδρίαση των G7 στην Ιταλία και θα φιλοξενήσει άνδρες ασφάλειας και αστυνομικούς. Διαθέτει και εμπορικό στόλο ο οποίος αποτελείται συνολικά από 26 δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία.Οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον Μάριο Ηλιόπουλο μιλάνε για έναν εκρηκτικό όσο και απρόβλεπτο κάποιες στιγμές χαρακτήρα, παθιασμένο με τη δουλειά του και την αυτοκρατορία των ταχύπλοων της SeaJets. Τα τελευταία χρόνια έχει ισχυροποιηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό διαθέτοντας τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλόων στη Μεσόγειο. Παρά τη δύναμή του, χαρακτηρίζεται από αντισυμβατικότητα καθώς αποφεύγει τις επισημότητες, όπως και τα επιβεβλημένα dress code όσο πιο πολύ μπορεί.Τον Σεπτέμβριο του 2022 βάφτισε τον γιο του στην Πάρο, με καλεσμένους πάνω από εξακόσια άτομα, τα οποία απόλαυσαν στον μέγιστο βαθμό την φιλοξενία του πανίσχυρου ακτοπλόου. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε φροντίσει για την μεταφορά τους, την φιλοξενία τους και την διασκέδαση τους σε ένα τριήμερο που περιελάβανε καταρχήν δείπνο στο «Barbarossa» το οποίο είχε κλείσει αποκλειστικά για τους προσκεκλημένους του. Μετά τη βάφτιση ακολούθησε πάρτι στο «Marcelo» της Παροικιάς, σε μια πολύ όμορφη παραλία, ενώ την διασκέδαση των καλεσμένων ανέλαβαν ο Σάκης Ρουβάς και η Πέγκυ Ζήνα.Αναζητώντας κανείς τα νεανικά πεπραγμένα του, οι «τρέλες» του Μάριου λάμβαναν χώρα στο σικ προάστιο του Ψυχικού τη δεκαετία του ‘80, όταν ο νεαρός τελείωνε την διαδρομή του στο Κολλέγιο Αθηνών και ήταν εθισμένος με την ταχύτητα. Εκείνα τα χρόνια καβαλούσε το must have της εποχής, μια enduro μηχανή με την οποία έτρεχε και έκανε σούζες στις γύρω πλατείες και στους δρόμους κοντά στο «Σινέ Αβάνα».Ούτε τότε έπαιρνε από λόγια για να συνετιστεί, ούτε τώρα που δεν καβαλάει πλέον μηχανή, αφού ήταν από μικρός παθιασμένος με την ταχύτητα. Δεινός οδηγός αυτοκινήτων, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες αγώνες ταχύτητας και εξακολουθεί να αγαπάει αυτό το σπορ στο οποίο η αδρεναλίνη χτυπάει «κόκκινα», αφού τρέχει ακόμη σε αγώνες. Έχει δεκάδες διακρίσεις σε αγώνες ανάβασης, πολλές από τις οποίες δεσπόζουν στο γραφείο του, που βρίσκεται στον 6ο όροφο ενός κτηρίου στον αριθμό 2 της οδού Δημητρίου Γούναρη στον Πειραιά.«Επειδή είμαστε τρελοί παίρνουμε τα βουνά. Κάθε Σαββατοκύριακο εκεί μας βρίσκεις» είχε πει κάποτε για την τρέλα του με τα ράλι, αυτός ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας. Μεγάλος του αντίπαλος ήταν ο Λεωνίδας Κύρκος, ένας μύθος των ελληνικών ράλι, με τον οποίο είχε τέτοια εμμονή που είχε δηλώσει ότι «θα τρέχω όπου τρέχει».