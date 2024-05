Παναθηναϊκός: Φιέστα το μεσημέρι με ανοιχτό πούλμαν μέχρι το ΟΑΚΑ για τους θριαμβευτές του Βερολίνου και το έβδομο αστέρι

Έλειψε 13 χρόνια από ένα Final 4 της, όμως στην επιστροφή του στον 7ο τελικό του στη διοργάνωση έραψε και το 7ο αστέρι του. Οτου Εργκίν Αταμάν και του Κώστα Σλούκα υπέταξε στον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας την περυσινή τροπαιούχο Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 95-80, διατήρησε την παράδοση που θέλει την ομάδα που κατακτάει την πρώτη θέση στη κανονική διάρκεια της διοργάνωσης να μην σηκώνει κούπα καιχιλιάδες οπαδούς του.Η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης αναμένεται να προσγειωθεί στο Ελ. Βενιζέλος το μεσημέρι, περίπου στις 13:30, με τους παίκτες να ζητούν από τον κόσμο να τους περιμένει στο αεροδρόμιο. Μάλιστα την ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα την περιμένει στο αεροδρόμιο κι ένα ανοιχτό λεωφορείο με το μήνυμα: «King is back». Με το ανοιχτό λεωφορείο, ο Παναθηναϊκός θα μεταβεί από το αεροδρόμιο μέχρι το ΟΑΚΑ, για να συνεχιστεί η γιορτή, καθ' όλη την διάρκεια της διαδρομής.Συγκεκριμένα, η ενημέρωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει: «Η αποστολή του πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκού AKTOR, αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα με το τρόπαιο της Euroleague σήμερα στις 13.30 και θα εξέλθει από την Πύλη 7 (Cargo) του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος". Ακολούθως, θα μεταβεί στο Parking 5 του ΟΑΚΑ με ανοιχτό λεωφορείο για να γιορτάσει μαζί με τους φιλάθλους της την κατάκτηση του έβδομου ευρωπαϊκού της τίτλο»Όσο και αν ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας οι πράσινοι επέστρεψαν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Κώστας Σλούκας ήταν απόλυτος στον τελικό και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην 7η ευρωκούπα της ιστορίας του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υπέγραψε τη νίκη των «πρασίνων» επί της Ρεάλ και δικαίως πήρε το βραβείο του MVP στο φετινό Final Four. Πραγματοποίησε έναν συγκλονιστικό τελικό με 24 πόντους με 2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 ριμπάουντ, με τον κόσμο του Παναθηναϊκού να φωνάζει εκτός από το «βουντού, βουντού» και ένα νέο σύνθημα στην Uber Arena: «Το κάναμε και αυτό, το κάναμε και αυτό, σηκώσαμε το 7ο με Σλούκα αρχηγο».

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1jw7629r9m9)

The moment you realize you got the 7th ⭐️@paobcgr pic.twitter.com/cgunXgC7XC — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

☘️ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ!



Πρώτος από το πούλμαν με την κούπα βγήκε ο Αταμάν



Αποστολή στο Βερολίνο: @gazzettagr#F4Berlin #paobc #euroleague #F4GLORY pic.twitter.com/FYdZYGVuvr — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 26, 2024

Ο τίτλος στο Βερολίνο είναι ο τέταρτος στη EuroLeague για το διεθνή γκαρντ, ο οποίος μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο κλαμπ, καθώς μόλις 11 παίκτες το έχουν καταφέρει στο παρελθόν. Ωστόσο, ο Σλούκας πέτυχε και κάτι που έχει σημειώσει μόνο ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: Τέσσερις EuroLeague με τρεις διαφορετικές ομάδες, τον Ολυμπιακό (2012, 2013), τη Φενέρμπαχτσε (το 2017) και πλέον τον Παναθηναϊκό (2024).Την ώρα της απονομής, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού κάλεσε τον «αρχιτέκτονα» της φετινής ομάδας, Εργκίν Αταμάν, ο οποίος έφτασε τα έξι ευρωπαϊκά στην προπονητική καριέρα του με πέντε διαφορετικές ομάδες και σήκωσαν μαζί το τρόπαιο!Τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR έμοιαζαν με "μεθυσμένη πολιτεία" μετά από τον ιστορικό θρίαμβο των πράσινων στον τελικό της EuroLeague, που αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη των ξέφρενων πανηγυρισμών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών, εκτυλίχθηκε ένα απίθανο στιγμιότυπο: Ο Εργκίν Αταμάν μάζεψε όλους τους παίκτες του σε έναν "κύκλο" και αποθέωσε τον αρχηγό του, τον Κώστα Σλούκα, φωνάζοντας ότι: "Τρεις μήνες νωρίτερα, ο Κώστας είπε σε όλους σας στα αποδυτήρια να με ακολουθήσετε για να πάρουμε το Final Four, εδώ είμαστε".Η σύντομη, αυτή, ομιλία του Τούρκου τεχνικού πυροδότησε νέο κύμα έξαλλων πανηγυρισμών, με τον Αταμάν να αγκαλιάζει τον Σλούκα και να ακολουθεί η αναμνηστική φωτογραφία του "τριφυλλιού" μέσα από τα αποδυτήρια.Σε τρελά κέφια και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο έκανε ημίγυμνος άρσεις με το Κύπελλο του Παναθηναϊκού AKTOR."Βαγγέλη, τρεις μέρες δεν έχω κάνει προπόνηση, αλλά... ΟΛΕ", είπε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ.Νωρίτερα ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ μαζί με την κόρη του έδειξε τα 7 που έχει κατακτήσει η ομάδα και σήκωσε το τρόπαιο με τον γιο του.Ο ιδιοκτήτης των «πράσινων», μίλησε στη NOVA, τονίζοντας με νόημα: «Άλλοι μετράνε σερί νίκες, βολές, συμμετοχές στα Final Four, εμείς είμαστε Παναθηναϊκός! Το Κύπελλο δεν αφιερώνεται πουθενά, είναι της ομάδας. Το άγχος την ώρα του αγώνα ήταν μεγάλο, η Ρεάλ είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ευρώπη. Βγάλαμε δύναμη και τα καταφέραμε! Σήμερα γιορτάζουμε! Θα σκεφτούμε μετά τους τελικούς».Μάλιστα η EuroLeague ανέβασε βίντεο με τη στιγμή που Δημήτρης Γιαννακόπουλος, συνειδητοποίησε πως ο Παναθηναϊκός κατέκτησε τον τίτλο και να το συνοδεύει με τη λεζάντα «η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι πήρες το 7ο αστέρι».Στο μεταξύ χιλιάδες ήταν οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» που βρέθηκαν στο Final Four του Βερολίνου με σκοπό να στηρίξουν τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν ενώ ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι τους, βρέθηκε και έξω από το ξενοδοχείο ώστε να πανηγυρίσουν την κατάκτηση.Δευτερόλεπτα μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, το τεράστιο γλέντι των οπαδών του Παναθηναϊκού ξεκίνησε, με χιλιάδες οπαδούς των «πρασίνων» να βγαίνουν στους δρόμους σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.Οι δρόμοι της Αθήνας παραδόθηκαν στα χρώματα του πρασίνου με τους πανηγυρισμούς να μεταφέρονται και πέρα από την λεωφόρο Αλεξάνδρας, με τους φιλάθλους να «πρασινίζουν» το Σύνταγμα και την Ομόνοια.Στα χρώματα του πρασίνου «βάφτηκε» η πρόσοψη του δημαρχείου της Αθήνας.

Ανάλογο σκηνικό επικρατούσε και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας.

Ακόμα μία τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό! Μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση στον τελικό, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Euroleague!



Θερμά συγχαρητήρια! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 26, 2024

Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα ως εδώ, στην Ιερουσαλήμ.

Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού για τον 7ο ευρωπαϊκό της τίτλο. Μια μαγική χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ και για τον ίδιο τον σύλλογο.

Πρωταθλητες Ευρώπης! ☘️ — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 26, 2024

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το έβδομο κύπελλο πρωταθλητριών στην ιστορία του.

Μας κάνατε πολύ περήφανους! Συγχαρητήρια!✌️💚☘️ — Nikos Androulakis (@androulakisnick) May 26, 2024

Θερμά συγχαρητήρια στον @paobcgr για τον θρίαμβο επί της Ρεάλ στον τελικό της #Euroleague! Αναδεικνύεται ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης στο #basketball και γίνεται «επτάστερος». — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 26, 2024

Σε συγχαρητήρια ανάρτηση προχώρησε ο Έλληνας πρωθυπουργός αμέσως μετά τηΗ ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Twitter: «Ακόμα μία τεράστια επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό! Μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση στον τελικό, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας την Euroleague!Θερμά συγχαρητήρια!»«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα ως εδώ, στην Ιερουσαλήμ», το συγχαρητήριο μήνυμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ . «Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού για τον 7ο ευρωπαϊκό της τίτλο. Μια μαγική χρονιά για το ελληνικό μπάσκετ και για τον ίδιο τον σύλλογο. Πρωταθλητες Ευρώπης», γράφει στην ανάρτησή του . Με ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague τον Παναθηναϊκό.«Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας το έβδομο κύπελλο πρωταθλητριών στην ιστορία του. Μας κάνατε πολύ περήφανους! Συγχαρητήρια!», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ«Θερμά συγχαρητήρια στον ΠΑΟ για τον θρίαμβο επί της Ρεάλ στον τελικό του Euroleague! Αναδεικνύεται ξανά Πρωταθλητής Ευρώπης στο basketball και γίνεται "επτάστερος"».Αυτό έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο " Χ " ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για τη νίκη του Παναθηναικού.