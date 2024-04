Θρίαμβος για το Περιστέρι στη Γερμανία - Κέρδισε 89-77 την Βόννη και προκρίθηκε στο Final Four - Βίντεο

Make that 20 points for 𝐉𝐨𝐞 𝐑𝐚𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝 - with a whole quarter of action still to go 😮‍💨#BasketballCL #RoadToBelgrade | @peristeribc pic.twitter.com/W680GkOaL3