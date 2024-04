Ολυμπιακός: Για το καλύτερο δυνατό τελείωμα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε

Κλείσιμο

Ο Ολυμπιακός (21-12) ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την κανονική διάρκεια της σεζόν στην Euroleague, υποδεχόμενος απόψε Παρασκευή (12/4, 21:15, ΝovαSports Prime και live η εξέλιξη στο Gazzetta), τη Φενέρμπαχτσε (20-13) στο ΣΕΦ, με αμφότερες τις ομάδες να έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στα Play Off και να περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στην επόμενη φάση.Ο νικητής θα τερματίσει 5ος και με αυτόν τον τρόπο θα παίξει Play Off απέναντι στην Μπαρτσελόνα με μειονέκτημα έδρας, την ώρα που ο ηττημένος θα βρει απέναντί του τη Μονακό, με τη σειρά να έχει αφετηρία στο Μόντε Κάρλο.Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, στις δηλώσεις του ενόψει του επερχόμενου παιχνιδιού αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αλλά και ο Φίλιπ Πετρούσεφ: «Ιατρικά είναι καλά και οι δύο, αλλά επειδή προέρχονται από απουσία μηνών και κοντά στον ένα μήνα ο Πετρούσεβ, είναι διαφορετικό να είσαι υγιής και να είσαι σε φόρμα για ματς EuroLeague σε αυτό το επίπεδο». Αναφερόμενος στον επόμενο αντίπαλο είπε: «Συζητιέται αν εμείς θα επιλέξουμε αντίπαλο; Ο Ολυμπιακός δεν το έχει κάνει ποτέ, ούτε εγώ, ούτε κανείς από τους παίκτες μας. Σεβόμαστε την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει 21 νίκες στην Euroleague. Θεωρούμε πολύ τιμητικό για την ομάδα ότι για 3η σερί χρονιά είμαστε στα Play Off και θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για το Final Four».Από πλευράς του, ο προπονητής της τούρκικης ομάδας, Σάρας Γιασικεβίτσιους, δεν θα έχει στη διάθεσή του, τον Μότλεϊ ενώ αμφίβολος είναι ο Σανλί. Ο Λιθουανός τεχνικός αναφέρθηκε στον Ολυμπιακό λέγοντας: «Ο Ολυμπιακός είναι μία πολύ καλή αμυντική ομάδα. Αλλάζουν συνεχώς στην άμυνα και βάζουν πίεση στους κοντούς παίκτες, κάνοντας έτσι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους αντιπάλους. Πρέπει να προσέξουμε την κίνηση των αντιπάλων μας με και χωρίς την μπάλα, όπως και τη δραστηριότητα κάτω από το καλάθι με τους ψηλούς παίκτες, ιδίως τον Φαλ».Ζάλγκιρις - Ρεάλ 62-64Μονακό - Μπάγερν 89-85Εφές - Ερυθρός Αστέρας 100-55Μακάμπι - Αρμάνι 92-86Παναθηναϊκός - Άλμπα 84-75