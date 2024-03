Τουρνουά γκολφ στη Χαλκιδική 14 - 18 Μαΐου

Κλείσιμο

Στα δυτικά παράλια της χερσονήσου της Σιθωνίας, σε μια έκταση που αγγίζει τα 18.000 στρέμματα και σε ένα καταπράσινο τοπίο με χρυσαφένιες παραλίες, απλώνεται ένας κόσμος μοναδικών εμπειριών. Το εμβληματικό Porto Carras Grand Resort που είναι συνώνυμο της φιλοξενίας στη Χαλκιδική με εξατομικευμένες επιλογές χαλάρωσης, ευεξίας, αθλητικών δραστηριοτήτων και ψυχαγωγίας θα φιλοξενήσει το τουρνουά γκολφΟι συμμετέχοντες αθλητές θα παίξουν γκολφ σε ένα από τα ομορφότερα και πιο ειδυλλιακά τοπία της Ελλάδας, στο. Πρόκειται για έναν αυτόνομο ταξιδιωτικό προορισμό, σε μια μαγευτική τοποθεσία που βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το παρθένο φυσικό περιβάλλον και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες στα Βαλκάνια.Το, 18 οπών και par 72, με θέα στο Αιγαίο και στα εκπληκτικά πευκοδάση στο όρος Ίταμος, συνθέτει ένα θεαματικό σκηνικό για όλους τους συμμετέχοντες. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες θα απολαύσουν τον τέλειο προορισμό παίζοντας γκολφ ανάμεσα σε αμπελώνες του κτήματος, στις εντυπωσιακές τρεις λίμνες του γηπέδου, σε κουκουναριές αλλά και ελαιόδεντρα που κάνουν το παιχνίδι ακόμα πιο συναρπαστικό.Το πρώτο τουρνουά γκολφ Pro-Am που διεξάγεται στο ανανεωμένο γήπεδο γκολφ, αναμένεται να είναι άκρως ανταγωνιστικό, με συμμετοχές από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές από όλο τον κόσμο, με τους επαγγελματίες golfer να διεκδικούν το συνολικό χρηματικό έπαθλο που μπορεί να ανέλθει μέχρι το ποσό των 16.500 ευρώ.Το, στο βραβευμένο, ως το κορυφαίο ξενοδοχείο γκολφ στην Ελλάδα στα Greek Hospitality Awards 2023, Porto Carras Grand Resort, περιλαμβάνει την Τετάρτη 15 Μαΐου practice round για όλους, ενώ την Πέμπτη 16 Μαΐου και την Παρασκευή 17 Μαΐου θα διεξαχθούν αντίστοιχα ο 1ος και ο 2ος γύρος του τουρνουά Pro-Am. Το Σάββατο 18 Μαΐου η αγωνιστική δράση θα ολοκληρωθεί με το open tournament για τους επαγγελματίες και το individual για τους ερασιτέχνες.Επίσημος Αερομεταφορέας του τουρνουά είναι η AEGEAN , μέλος της κορυφαίας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance. Για 12η συνεχή χρονιά και 13η συνολικά, η AEGEAN ανακηρύσσεται πρώτη στις προτιμήσεις των επιβατών και κατακτά τον τίτλο της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας στην Ευρώπη» σύμφωνα με τα Skytrax World Airline Awards 2023.: «Με μεγάλη μας χαρά διοργανώνουμε το Porto Carras Pro-Am part of Aegean Mini Tour series. Οι επισκέπτες του τουρνουά θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο-ορόσημο του συμπλέγματος, το Porto Carras Meliton, που βρίσκεται σε μια από τις πιο όμορφες, πλημμυρισμένες από φύση ακτογραμμές της Μεσογείου και θα ζήσουν μοναδικές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, εντός και εκτός γηπέδου. Το ξενοδοχείο μας περιλαμβάνει 479 δωμάτια και σουίτες, με μαγευτική θέα τη θάλασσα, την κοσμοπολίτικη μαρίνα και το γήπεδο του γκολφ. Στόχος μας είναι η ανάδειξη του αθλητικού τουρισμού της περιοχής μέσα από τη δράση του γκολφ και η προσφορά συναρπαστικών εμπειριών σε όλους τους συμμετέχοντες».Από την πλευρά του,: «Το ανανεωμένο γήπεδο γκολφ του Porto Carras θα φιλοξενήσει και πάλι μια μεγάλη διοργάνωση γκολφ, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνδυάσουν το σπουδαίο αυτό Ολυμπιακό άθλημα στις εγκαταστάσεις μας, με παράλληλες δράσεις ψυχαγωγίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Επίσημο Αερομεταφορέα μας, την AEGEAN, που βρίσκεται πάντα στο πλευρό μας και μας διευκολύνει με κάθε τρόπο να κάνουμε πιο ασφαλές και άνετο το ταξίδι των επισκεπτών μας, καθώς επίσης, το PGA of Greece που υποστηρίζει το τουρνουά συμβάλλοντας μαζί με την AEGEAN στην προώθηση του αθλήματος».Οιγια το Porto Carras Pro-Am 2024 Aegean Mini Tour έχουν ξεκινήσει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Porto Carras, εδώ καιΤο Porto Carras Pro-Am διοργανώνεται από το Porto Carras Golf υπό την αιγίδα του PGA of Greece μέλος του Confederation of Professional Golf και τον μέγα χορηγό, την AEGEAN