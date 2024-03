Κάρλος Τέβες: Σταμάτησα το ποδόσφαιρο μετά τον θάνατο του πατέρα μου, δεν άντεχα άλλο - Βίντεο

🗣️"Cuando fallece mi viejo dije: '¿Para qué más?'. Ya no podía más. No le encontraba un sentido a mi carrera, a seguir yendo a entrenar, a levantarme temprano para seguir jugando al fútbol. Ahí decidí no seguir.", reveló Carlos #Tevez en @clank_media pic.twitter.com/N14GeazGwM