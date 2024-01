Το Νίκη Βόλου – Λεβαδειακός ρίχνει την αυλαία του τριημέρου του Κυπέλλου

Παναιτωλικός - Athens Kallithea 3-2ΑΕΛ - Ατρόμητος 1-1Κηφισιά - ΟΦΗ 1-1Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 0-0 (6-7 πεν.)Βόλος - ΠΑΟΚ 0-2Αρης-ΑΕΚ 1-1 (4-2 πεν.)Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 1-1Νίκη Βόλου-Λεβαδειακός 18/1Ατρόμητος - ΑΕΛ 4-0Athens Kallithea – Παναιτωλικός 2-2Πανσερραϊκός-ΠΑΟΚ 0-4ΟΦΗ-ΠαναιτωλικόςΑρης Vs Λεβαδειακός - Νίκη ΒόλουΠαναθηναϊκός - ΑτρόμητοςΠΑΟΚ-ΠανσερραϊκόςΠαναιτωλικός-ΟΦΗΑτρόμητος-ΠαναθηναϊκόςΛεβαδειακός-Νίκη Βόλου Vs ΑρηςΠανσερραϊκός - ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός - ΑτρόμητοςΟΦΗ - Παναιτωλικός Vs Αρης / Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου.*Στον τελικό γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από τον πρώτο ημιτελικό.