Ο Νικ Κύργιος είναι πλέον και στο Only Fans!

Η απόλυτα πετυχημένη πλατφόρμα δημοσιοποίησης ερασιτεχνικού υλικού αισθησιακού και ακατάλληλου περιερχομένου, με τα εκατομμύρια συνδρομητές και τους ουκ ολίγους χρήστες (που έχουν φτιάξει περιουσίες) υποδέχθηκε μία ακόμη ξεχωριστή περσόνα από το χώρο του αθλητισμού!Ο λόγος για, τον Ελληνοαυστραλό τενίστα, ο οποίος τους τελευταίους μήνες δεν έχει μπορέσει να αγωνιστεί λόγω τραυματισμών και βρέθηκε σε ρόλο τηλεσχολιαστή των μεγάλων τουρνουά τένις, αλλά πλέον ανοίγει νέους επαγγελματικούς ορίζοντες.«Αν ενταχθώ στην πλατφόρμα τό σίγουρο είναι ότι θα έχω... κάποιους συνδρομητές», είχε δηλώσει το μακρινό 2017 όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη του στην Aussie TV «τι θα συνέβαινε αν είχε το δικό του προφίλ στοΛίγα χρόνια αργότερα εκείνη η ερώτηση αποδεικνύεται προφητική με τον 28χρονο να εντάσσεται και επισήμους στους χρήστες της πλατφόρμας.«Το να ξεκινήσω στο Only Fans ήταν μια απόφαση που δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη σκέψη. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα έχει φέρει επανάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ήθελα να συμμετέχω σε αυτό. Οι αθλητές δεν μπορούν πλέον να εμφανίζονται μόνο στο γήπεδο, πρέπει να εμφανίζονται και στο διαδίκτυο», δήλωσε ο Κύργιος στην προσπάθεια του να εξηγήσει τους λόγους που τον οδήγησαν σ' αυτήν την απόφαση και συμπλήρωσε με νόημα:«Θέλω να δημιουργώ, να παράγω, να σκηνοθετώ και να έχω το δικό μου περιεχόμενο. Αυτό είναι το μέλλον.Μιλάω απευθείας με τους οπαδούς μου εδώ και χρόνια και ξέρω τι θέλουν να δουν. Φυσικά, θα υπάρχουν μπάλες του τένις, συμβουλές, κόλπα και παρασκήνια, αλλά επίσης θα δουν όλες τις διαφορετικές πλευρές μου. Παιχνίδια, τατουάζ, η προσωπική μου πλευρά - όλα είναι στο... τραπέζι και θα πάρω τους θαυμαστές μαζί μου σ' αυτό το ταξίδι».Τον ίδιο ενθουσιασμό όμως έχουν και οι άνθρωποι της πλατφόρμας με τη CEO του Only Fans Κέιλι Μπλερ να τονίζει από την πλευρά της: «Όπως και το Only Fans, έτσι και ο Nick... αναστατώνουν, οπότε είναι υπέροχο να τον βλέπουμε να συμμετέχει στην πλατφόρμα μας, να βρίσκει νέους τρόπους να μοιράζεται το περιεχόμενό του και να εκφράζεται».