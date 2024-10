Σαουδική Αραβία: Χτίζει το μεγαλύτερο κτήριο στον πλανήτη σε μία νέα πόλη 400.000 κατοίκων - Βίντεο και φωτογραφίες

Να αναθεωρήσει όσα γνωρίζουμε για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική ευελπιστεί η Σαουδική Αραβία η οποία με ένα ουρανοξύστη σε σχήμα κύβου καιευελπιστεί να αποκτήσειΟ λόγος για το Mykaab στο Ριάντ το οποίο θα έχει τόσο μεγάλη χωρητικότητα που θα μπορεί να… χωρέσει 20 φορές το Empire State Building της Νέας Υόρκης. Η δομή του Mukaab θα είναι η μεγαλύτερη κατασκευή του είδους της στον κόσμο, και θα αποτελεί το επίκεντροενός σχεδίου ανάπτυξης που θα μεταμορφώσει το Ριάντ σε παγκόσμιο προορισμό.Όπως αναφέρει το Bloomberg έχει ήδη ξεκινήσει την εκσκαφή άνω των 10 εκατ. κυβικών μέτρων γης για να προετοιμάσει τον χώρο, ενώ στα επόμενα χρόνια θα ανατεθούν συμβάσεις αξίας δισεκατομμυρίων ριάλ, οι οποίες θα εξοπλίσουν τον Mukaab και την ευρύτερη περιοχή με κέντρα ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εγκαταστάσεις υγείας και ένα στάδιο 45.000 θέσεων.Σύμφωνα με τον Michael Dyke, διευθύνοντα σύμβουλο της New Murabba Development Co. ο στόχος είναι το Mukaab να αποτελέσει το νέο κεντρικό σύμβολο του Ριάντ, όπως και άλλες μεγάλες πρωτεύουσες έχουν τα δικά τους τοπόσημα.Ο Mukaab, εκτός από το μέγεθός του, θα εντυπωσιάζει και με τον μοναδικό σχεδιασμό του, εμπνευσμένο από το παραδοσιακό αρχιτεκτονικό στυλ Najdi της Σαουδικής Αραβίας, που περιλαμβάνει γεωμετρικά σχέδια και διασταυρούμενα τρίγωνα στην εξωτερική του επιφάνεια.Στο εσωτερικό του, ο ουρανοξύστης θα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες, με τη δυνατότητα προβολής ολογραφικών εικόνων σε έναν ενσωματωμένο θόλο που θα μεταφέρει τους παρευρισκόμενους σε εικονικές τοποθεσίες από όλο τον κόσμο. Με άλλα λόγια,χάρη στην προηγμένη τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας και αρωματισμού που θα ενσωματώνει το κτίριο.Ολόκληρο, του οποίου το Mukaab αποτελεί κεντρικό στοιχείο, περιλαμβάνει συνολικά 18 κοινότητες που μπορούνΗ πρώτη φάση της κατασκευής του New Murabba θα ολοκληρωθεί το 2030, με στόχο να είναι έτοιμη για την Expo 2030, όπου θα φιλοξενηθούν πάνω από 190 χώρες. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, σύμφωνα με τον Dyke, ώστε να διασφαλιστεί ότι το νέο κέντρο της πόλης θα είναι πλήρως λειτουργικό κατά την έναρξη της Expo.Εκτός από το Mukaab, η Σαουδική Αραβία έχει προαναγγείλει και άλλα εντυπωσιακά έργα, όπως το The Line,. Η χώρα προσπαθεί να απογαλακτιστεί από την εξάρτησή της από το πετρέλαιο και να επενδύσει στην ανάπτυξη υποδομών που θα την καταστήσουν κόμβο για ψυχαγωγία, τουρισμό και παραγωγή.Με τη Σαουδική Αραβία να προσελκύει επενδύσεις άνω τωνσε ακίνητα τα τελευταία οκτώ χρόνια, η ζήτηση για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό έχει αυξηθεί σημαντικά, με τονα παραμένει η καρδιά της ανάπτυξης αυτής, συγκεντρώνοντας πάνω απόΠαρότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με προκλήσεις που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού και το υψηλό κόστος των έργων, ο Dyke δηλώνει αισιόδοξος ότι το Mukaab θα ξεχωρίσει στον ορίζοντα της πόλης και θα παραμείνει ένα σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.Την ίδια ώρα, πολλές καταγγελίες για τις συνθήκες εργασίας στην κατασκευή της φιλόδοξης φουτουριστικής πόλης Neom στη Σαουδική Αραβία φέρνει στο φως το νέο ντοκιμαντέρ του ITV, «Kingdom Uncovered: Inside Saudi Arabia».Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, που προγραμματίζεται να προβληθεί αυτή την Κυριακή στις 10:15 μ.μ., οι εργάτες που απασχολούνται στο έργο «The Line», την πόλη μήκους 170 χιλιομέτρων που κατασκευάζεται στα βορειοδυτικά της χώρας, αναγκάζονται να εργάζονται πολύωρες βάρδιες, υπερβαίνοντας τα νόμιμα όρια.Ένας από τους εργάτες, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι εργάζεται τακτικά, χωρίς καμία ξεκούραση. Βάσει της σαουδαραβικής νομοθεσίας, οι εργάτες δεν θα πρέπει να εργάζονται περισσότεροσυμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, αλλά οι μαρτυρίες στο ντοκιμαντέρ δείχνουν πως αυτό δεν τηρείται.Επιπλέον, οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι χρειάζεται να ταξιδεύουν τρεις ώρες απλήρωτες με το λεωφορείο για να φτάσουν στον απομακρυσμένο χώρο εργασίας τους και να επιστρέψουν, με αποτέλεσμα να τους απομένουν μόλις τέσσερις ώρες ύπνου ημερησίως., δηλώνει ένας εργάτης στην κάμερα.Η εξάρτηση της Σαουδικής Αραβίας από τους μετανάστες εργάτες είναι μεγάλη, καθώς αυτοί αποτελούν τα τρία τέταρτα του εργατικού δυναμικού της χώρας και παίζουν καθοριστικό ρόλο στα έργα του Vision 2030, του στρατηγικού σχεδίου του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για την οικονομική αναμόρφωση της χώρας. Το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει επίσης ότι, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από την Ινδία, το Μπαγκλαντές και το Νεπάλ, 21.000 ξένοι εργάτες από αυτές τις χώρες έχουν πεθάνει από το 2016, όταν ξεκίνησε το Vision 2030.Η σαουδαραβική κυβέρνηση δεν απάντησε στα αιτήματα των δημιουργών του ντοκιμαντέρ για σχόλια.