Πιτ Ντέιβιντσον: Η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μερικούς μήνες αφότου εισήχθη σε κέντρο ευεξίας

Pete Davidson resurfaces at LA event months after checking himself into facility for mental health treatment https://t.co/zHfaSWztoq pic.twitter.com/RJTNrTfbhF — Page Six (@PageSix) October 25, 2024

έκανε μια δημόσια εμφάνιση για πρώτη φορά μετά από μήνες, αφότουΤο πρώην μέλος του καστ του «Saturday Night Live» πόζαρε για μια φωτογραφία με τον καλό φίλο του Machine Gun Kelly το βράδυ της Πέμπτης 24 Οκτωβρίου, καθώς βρέθηκαν σε μια εκδήλωση για το Room at the Intuit Dome στο Λος Άντζελες, τη νέα έδρα των LA Clippers.Ο 30χρονος stand-up κωμικός φορούσε ένα κόκκινο μπλουζάκι FDNY. Το ακρωνύμιο σημαίνει «Fire Dept. of New York» [σ.σ. Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης] και αποτελούσε πιθανότατα έναν φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα του.Ο πατέρας του κωμικού, Σκοτ Μάθιου Ντέιβιντσον, υπηρέτησε τη Νέα Υόρκη ως πυροσβέστης και έχασε τη ζωή του στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Ο Πιτ ήταν 7 ετών τότε.Ο πρωταγωνιστής του «King of Staten Island» φάνηκε να είναι ευδιάθετος στην εκδήλωση, καθώς τον είδαν να χαμογελάει μαζί με τον MGK.Η σπάνια δημόσια εμφάνιση του Ντέιβιντσον έρχεται περισσότερο από δύο μήνες αφότου ο κωμικός μπήκε σε κέντρο ευεξίας για να δουλέψει πάνω στην ψυχική του υγεία. Τον Αύγουστο, ο εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε στο Page Six ότι εξακολουθούσε να λαμβάνει θεραπεία.Ο Ντέιβιντσον είχε περάσει χρόνο σε κέντρο αποτοξίνωσης και τον Ιούνιο του 2023 για να διαχειριστεί το μετατραυματικό στρες και την οριακή διαταραχή της προσωπικότητάς του, με τα οποία έχει διαγνωστεί.«Ο Πιτ πηγαίνει τακτικά σε κέντρο αποτοξίνωσης για να "συντονιστεί" και να κάνει ένα ψυχικό διάλειμμα, οπότε αυτό συμβαίνει», είχε πει τότε μια πηγή. «Όποιος γνωρίζει τον Πιτ ξέρει ότι πάντα θα κάνει ένα βήμα μπροστά και θα ζητήσει βοήθεια όταν ξέρει ότι τη χρειάζεται».Ο ηθοποιός έχει μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες του με την ψυχική υγεία εδώ και χρόνια.