Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ο διαιτητής έκανε κακή διαχείριση της κατάστασης» λέει ο γιατρός του ντέρμπι

Ήταν ο άνθρωπος που βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο λόγος για τον γιατρό του ντέρμπι,, που από τα ξημερώματα της Κυριακής δέχεται έναν οχετό ύβρεων και τηλεφωνήματα, μέσω των οποίων απειλούν ακόμα και τη ζωή του και τη σωματική του ακεραιότητα, ενώ ύβρεις δέχεται ακόμα και για τη νεκρή μητέρα του.Ο ίδιος μίλησε στοδιευκρινίζοντας ότι δεν είναι καλά με όλα όσα συμβαίνουν και «λύγισε» συναισθηματικά από το γεγονός ότι του βρίζουν τη μητέρα του που δεν βρίσκεται πια στη ζωή! Έφτασε στο σημείο ακόμα και να βάλει τα κλάματα από την στεναχώρια του.Ερωτηθείς αρχικά για τη γνωμάτευσή του και εάν την περίμενε ο Ιταλός διαιτητής,, ο κ. Γώγος τόνισε πώς «όντως περίμενε τη γνωμάτευσή μου. Να αναφέρω εάν ο παίκτης ήταν fit ή not fit για να συνεχίσει διότι η επεξήγηση είναι στα αγγλικά για τον διαιτητή. Δεν μπορώ να το γράψω εγώ αυτό γιατί 2 ώρες μετά είχε βελτιωθεί ως προς την ακουστική του ικανότητα αλλά μετά ο παίκτης ήθελε εξετάσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν στο γήπεδο». Η γνωμάτευση του γιατρού σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν δόθηκε λίγο μετά τις 22.00 χωρίς κλινικά να προκύπτει νευρολογικό εύρημα.«Η γνωμάτευσή μου έχει δοθεί στον διαιτητή. Όσο για το κολλάρο του παίκτη είναι προβλεπόμενη διαδικασία σε μία κάκωση. Ο ποδοσφαιριστής δεν είχε έγκαυμα. Δεν είχε αμυχή. Ο κρότος ήταν ο θόρυβος. Αυτό δεν είναι κάτι μόνιμο. Όλοι την έχουν την γνωμάτευσή μου. Εγώ δεν άλλαξα κάτι. Δεν άλλαξα γνωμάτευση. Όλοι ήρθαν και την έβγαλαν φωτογραφία. Ό,τι συζήτησα και ό,τι είπα ήταν εκεί μπροστά 15 άτομα. Και επειδή σε κάποια στιγμή μιλούσαν όλοι μαζί τη διάβασα σε όλους», ανέφερε στη συνέχεια.Ο κ. Γώγος παρά το γεγονός ότι βρίσκεται χρόνια στα γήπεδα, τόνισε πως τέτοιο πράγμα το βιώνει πρώτη φορά: «Έχω άπειρες σκηνές στα γήπεδα. Άπειρα πράγματα που έχω ζήσει. Τέτοια καφρίλα την έζησα πρώτη φορά. Εγώ δεν άλλαξα τίποτα ως προς τη γνωμάτευσή μου».Μάλιστα ανέφερε και περισσότερα στη συνέχεια: «Ναι, έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα. Υβριστικά και επικίνδυνα για τη ζωή μου. Με έχουν απειλήσει ανοιχτά. Όλα αυτά τα έχει αναλάβει ο αδερφός μου, που είναι δικηγόρος. Αναλύει όλα τα δεδομένα και θα κινηθούμε νομικά. Όλοι μας αγαπάμε μία ομάδα. Το καταλαβαίνω. Όταν όμως είναι να κάνουμε τη δουλειά μας την κάνουμε. Είναι απίστευτο αυτό που βιώνω και σε μία τέτοια ηλικία. Σε ηλικία που έχω εγγόνια».Η στιγμή που βέβαια τον έκανε να νιώσει πιο άσχημα από ποτέ είναι όταν δεχόταν μηνύματα για τη μητέρα του που δεν ζει πια: «Έχω και μηνύματα και τηλέφωνα με απειλές. Χιλιάδες. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Από ένα σωρό αριθμούς. Το βασικότερο όμως είναι η μητέρα μου. Να την έχω χάσει και να μου τη βρίζουν (σε εκείνο το σημείο... λυγίζει). Η μνήμη ενός νεκρού είναι σημαντική. Δεν με νοιάζει για μένα - δεν με νοιάζει το τι λένε για μένα - αλλά τη μάνα μου... Ψάχνανε ένα εξιλαστήριο θύμα και το βρήκανε σε μένα».Στη συζήτησή μας βέβαια δεν γινόταν να μην σταθούμε και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και τον δείχνουν να έχει φωτογραφηθεί με αρκετούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου αλλά και σε πράγματα που του... χρέωσαν σε επίπεδο ομάδας: «Έχω φωτογραφίες με όλους. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Έχω χειρουργήσει από τον Αντωνιάδη μέχρι τον Ελευθερόπουλο. Είναι ντροπή να κάνουν κρίση άνθρωποι που δεν έχουν ένα πτυχίο και δεν έχουν ιδέα. Ο διαιτητής περίμενε από εμένα το fit ή no fit αλλιώς θα είχε φύγει. Έκανε κακή διαχείριση της κατάστασης. Όσον αφορά στη διαχείριση για τα όσα ακολούθησαν ο διαιτητής δεν χειρίστηκε καλά το ματς. Στο τέλος το πρόβλημα όλων ήταν αυτό. Να του πω - και να τους πω - το fit ή no fit».