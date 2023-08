Μέσι - Τζόκοβιτς: Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη - Δείτε φωτογραφία

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Novak Djokovic (@djokernole)

What a night …. 🐐🐐 pic.twitter.com/HnGsIm0HAR — Jorge Mas (@Jorge__Mas) August 25, 2023

Συνάντηση κορυφής στη Νέα Υόρκη. Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε στο ίδιο ξενοδοχείο με τον Λιονέλ Μέσι αλλά και το «αφεντικό» της Ιντερ Μαϊάμι τον Χόρχε Μας.Ο Σέρβος τενίστας είναι στις ΗΠΑ για το US Open ενώ ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής πάει... τρένο την ομάδα του και την Κυριακή αρχίζει στο MLS απέναντι στους New York Red Bull.O Χόρχε Μας ανέβασε αρχικά φωτογραφία με τους τρεις και έγραψε: «Τι νύχτα» ενώ ο Νόλε έβαλε φωτογραφία με τον Λιονέλ Μέσι και σημείωσε στη λεζάντα στα ισπανικά: «Μεγάλη ευχαρίστηση να σε βλέπω και να μιλάω μαζί σου. Όπως πάντα, σου εύχομαι πολλή τύχη και υγεία, σε σένα και στην οικογένειά σου».O Λιονέλ Μέσι έχει καταφέρει μέσα σε λίγες εβδομάδες να γίνει ο «βασιλιάς» στο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ και ο Νόλε θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του US Open μετά από 5 χρόνια (2018).