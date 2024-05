Απίθανο σκηνικό στη Ρώμη - Ο αντίπαλος του Τζόκοβιτς σήκωσε το κινητό εν ώρα αγώνα - Βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε με το δεξί στο Masters της Ρώμης αφού στην πρεμιέρα του επικράτησε 6-3,6-1 του Κορεντάν Μουτέ.

Ο Γάλλος τενίστας δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον Σέρβο που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αλλά πρόσφερε μια στιγμή ... γέλιου.





Corentin Moutet’s phone rang during his match against Novak Djokovic



He runs over and pretends to answer 😂



Novak is all smiles.



pic.twitter.com/m9njrhl9Lm