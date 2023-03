Στέφανος Τσιτσιπάς: Σε ρόλο... Τόνι Μοντάνα στο Ντουμπάι

Κλείσιμο

Εάν δεν έπαιζε τένις o Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπορούσε να ήταν ηθοποιός ή σκηνοθέτης.Λατρεύει τις ταινίες, την σκηνοθεσία και την δημιουργία τους και είναι φυσικά σινεφίλ. Έχει εδώ και χρόνια το δικό του κανάλι στο YouTube όπου ανεβάζει τα δικά του βίντεο με θέμα τη ζωή του και τα μέρη που ταξιδεύει.Πριν από λίγες ημέρες έφτιαξε βίντεο για το Ντουμπάι, την πόλη όπου προετοιμάστηκε για την σεζόν. Μέσα από το βίντεο μας δείχνει την καθημερινότητά του και μας ξεναγεί στην πόλη.Στο βίντεο συμμετέχουν επίσης ο πατέρας και προπονητής του αλλά και ο αδελφός του. Το βίντεο υπάρχει στο YouTube με τον τίτλο: «Ξεπερνώντας τα όρια στην Πόλη του Χρυσού!» και μας θυμίζει κάτι από το «Push It to the Limit» του Scarface με πρωταγωνιστή τον Τόνι Μοντάνα.Από τις πλέον γνωστές σκηνές της ταινίας με πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο είναι εκείνη όπου είναι μέσα στην τεράστια μπανιέρα και απολαμβάνει το πούρο του ενώ στην δική του ταινία ο Τσιτσιπάς επέλεξε ως ... φόντο μια φωτογραφία του όπου είναι μέσα σε μπανιέρα με παγάκια που βοηθάνε στην αποθεραπεία.Ξεπερνώντας τα όρια...