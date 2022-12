Κριστιάνο Ρονάλντο: Από το διαζύγιο με την Μάντσεστερ στην Αλ Νασρ

🇸🇦✍️A breakdown of Cristiano Ronaldo’s two-year contract with Saudi Arabian club Al Nassr; 💶€200M/year 💶€16.67M/month 💶€3.888M/week 💶€555,555/day 💶€23,150/hour 💶€386/minute 💶€6.5/second 💰It’s the BIGGEST CONTRACT EVER in the history of football. #CR7𓃵 | #AlNassr pic.twitter.com/Pf97jUXtoP

Ο CR-7 περίμενε κάποια πρόταση από ευρωπαϊκό κλαμπ. Τον ενοχλούσε που δεν έπαιζε στο Champions League και ακόμη ακόμη από την περασμένη σεζόν έψαχνε τρόπο να φύγει από τη Μάντσεστερ. Ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν θα ήθελε να παίξει στο MLS ή σε κάποια ομάδα της Αραβίας αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά.Περίμενε στο τηλέφωνό του μια πρόταση από τηή άλλο μεγάλο κλαμπ που θα μπορούσε να καλύψει το κασέ του αλλά κανείς δεν σήκωσε το ακουστικό!Στις 22 Νοεμβρίου 2022 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέδωσε ανακοίνωση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Επισημοποίησε το διαζύγιο που όλοι περίμεναν. «Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόκειται να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κοινή συμφωνία, με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί για την τεράστια συνεισφορά του σε δύο περιόδους στο Old Trafford, σκοράροντας 145 γκολ σε 346 εμφανίσεις και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του καλή συνέχεια.Όλοι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραμένουν συγκεντρωμένοι στο να συνεχίσουν την πρόοδο της ομάδας υπό τον Έρικ τεν Χαγκ και να εργαστούν μαζί για να έχουν επιτυχίες εντός γηπέδου» ανέφερε η ανακοίνωση.Από την πλευρά του ο «CR7» στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την αποχώρηση του εξέφρασε την αγάπη του τόσο για το κλαμπ όσο και για τους οπαδούς, όμως τόνισε πως χρειάζεται μια νέα πρόκληση.«Μετά από συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συμφωνήσαμε αμοιβαία να τερματίσουμε το συμβόλαιό μας νωρίτερα. Λατρεύω τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αγαπώ τους οπαδούς, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Ωστόσο, νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μένα να αναζητήσω μια νέα πρόκληση. Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν και για το μέλλον» έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.Την περίοδο εκείνη ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν με την Εθνική Πορτογαλίας στο Κατάρ και περίμενε την πρεμιέρα στο Μουντιάλ. Έγινε ο μοναδικός παίκτης χωρίς ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.Ο Τζέιμ Κάρακερ, ο παλιός άσος της Λίβερπουλ, μετά από την ανακοίνωση της μεταγραφής του Ρονάλντο στην Αλ Νασρ είπε ότι η καριέρα του τελείωσε με τη συνέντευξη στον Πιρς Μόργκαν. Μεγάλη αλήθεια.Ο Ρονάλντο επέλεξε να μιλήσει για όλα στον έμπειρο δημοσιογράφο και να προκαλέσει την ρήξη με τους "Κόκκινους Διαβόλους" λίγες ημέρες πριν από το Μουντιάλ. Ένιωθε ότι δεν τον σέβονταν κανείς στο κλαμπ και ήθελε να φύγει.«Ο σύλλογος προσπάθησε να με ξεφορτωθεί. Όχι μόνο ο προπονητής αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι του club. Ένιωθα ότι δεν με ήθελαν στην ομάδα. Νιώθω προδομένος, μετατράπηκα στο μαύρο πρόβατο» ανέφερε στη συνέντευξη.«Δεν νομίζω πως ο Τεν Χαγκ με σεβάστηκε. Θεωρώ πως υπήρξε στρατηγική από το κλαμπ, προκειμένου ν΄ αντιδράσω με τον τρόπο που του έκανα. Είμαι πολύ απογοητευμένος από την επικοινωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ποτέ μου δεν είχα πρόβλημα με κάποια ομάδα. Στη συνέχεια με τιμώρησαν με τρεις αγωνιστικές. Ήταν ντροπή, ο γιος μου απορούσε που δεν πήγαινα στο γήπεδο. Δεν είμαι τέλειος, έκανα ένα λάθος, αλλά η τιμωρία ήταν εξευτελιστική.Θεωρώ πως δεν με σεβάστηκαν. Πήρα μία απόφαση που μετανιώνω. Ζήτησα συγνώμη από τους συμπαίκτες μου, αλλά ο προπονητής δεν με σεβάστηκε. Είπε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα μου μιλούσε, αλλά αυτό έγινε μόνο για τα μέσα ενημέρωσης. Όποιος δεν με σέβεται, τότε δεν θα τον σεβαστώ» είπε σε άλλο κομμάτι της επίμαχης συνέντευξης της οποίας το 2ο μέρος βγήκε στον αέρα στις 17 Νοεμβρίου.Η Γιουνάιτεντ αντέδρασε στη συνέντευξη με μια ανακοίνωση στην οποία ενημέρωνε πως έρχεται το τέλος. Ο Ρονάλντο έφυγε μετά από λίγες ημέρες χωρίς να πάρει αποζημίωση. Ο Σερ Άλεξ που είχε μεσολαβήσει πριν από λίγους μήνες για να γεφυρωθεί και πάλι το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν μπορούσε πλέον να κάνει κάτι για να φέρει την ειρήνη.Οι περισσότεροι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ ζήτησαν από το κλαμπ να τελειώνει με το... θέμα όπως και έγινε.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Μάντεστερ απέναντι στην Έβερτον στις 9/10. Στις 6 Νοεμβρίου έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στην Άστον Βίλα.Το γυαλί έσπασε και δεν κολλούσε πια στον αγώνα της 19ης Οκτωβρίου με την Τότεναμ. Στο 87' ο Τεν Χανγκ του λέει να μπει ως αλλαγή στο παιχνίδι αλλά εκείνος φεύγει για τα αποδυτήρια. Έδωσε το χέρι του στους Σάντσο και Κασεμίρο που έγιναν αλλαγή και αμέσως πήγε στα αποδυτήρια του «Ολντ Τράφορντ».Θα τιμωρηθεί για το παιχνίδι με την Τσέλσι αλλά σύντομα θα επιστρέψει στις προπονήσεις. Για λίγο. Δέκα ημέρες μετά από το τελευταίο του παιχνίδι (16/11) κατέβηκε έξω από το "Ολντ Τράφορντ" μια τεράστια αφίσα του.Ο Ρονάλντο δεν ανέχτηκε να "παίξει για 3 λεπτά" και η Μάντσεστερ δεν ανέχτηκε την συμπεριφορά του.Ο 37χρονος άσος έμεινε χωρίς ομάδα αλλά είχε μπροστά του το Μουντιάλ. Ήθελε να φέρει διάκριση με την Εθνική Πορτογαλίας. Είχε προηγηθεί μια φωτογράφηση με τον Λιονέλ Μέσι για τη Louis Vuitton που άνοιξε την όρεξη και για τους δύο για το τρόπαιο.Στο μεταξύ ο Ρονάλντο έμαθε ότι δεν πήρε ούτε μια ψήφο για τη "Χρυσή Μπάλα". Ποιος ο Ρονάλντο, που έχει 5 τέτοιες στο σπίτι του. Το Μουντιάλ αρχίζει. Ο ήρωας μας σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Γκάνα και γράφει ιστορία!Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σκοράρει σε 5 διαφορετικά Μουντιάλ. Η συνέχεια δεν θα είναι η ίδια. Παίζει βασικός με την Νότια Κορέα και με την Ουρουγουάη και μετά αρχίζουν τα ζόρια.Η Πορτογαλία θα προκριθεί στους "16" και θα παίξει με την Ελβετία. Ο Ρονάλντο είναι στον πάγκο. Είναι επιλογή του Σάντος. Αρχίζουν τα δημοσιεύματα για τσακωμό με τον Φερνάντο. Η ουσία είναι ότι για πρώτη φορά μετά το Euro 2008 και ένα ματς με την Ελβετία δεν είναι βασικός σε μεγάλη διοργάνωση.Η Εθνική Πορτογαλίας με χατ τρικ του Ράμος, που αντικατέστησε τον Ρονάλντο, θα κερδίσει με 6-1! Ο Ρονάλντο δεν πανηγυρίζει. Πριν το παιχνίδι οι φωτογράφοι έστρεψαν τις μηχανές τους στον πάγκο όπου ήταν ο Ρονάλντο και ... αγνόησαν την σέντρα!Ο Ρονάλντο θα παίξει μόλις 16'! Στο επόμενο παιχνίδι, προημιτελικός, η ομάδα θα χάσει από το Μαρόκο. Ο CR7 δεν είναι βασικός ξανά. Έχει γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε κάθε εθνική ομάδα στον ποδοσφαιρικό πλανήτη αλλά αυτό δεν απασχολεί κανέναν.Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης φεύγει με δάκρυα στα μάτια για τα αποδυτήρια και δεν δίνει το χέρι στον Σάντος. Η αδελφή του έχει αρχίσει να κράζει από μέρες τον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ελλάδος και η σύντροφός του, η Τζορτζίνα, τον κράζει δημόσια και γράφει ότι δεν σεβάστηκε τον καλύτερο παίκτη του κόσμου.Λίγες ημέρες μετά ο άσπονδος φίλος του, ο Μέσι, θα κερδίσει το Μουντιάλ! Το όνειρο για εκείνον έχει σβήσει.Το γράφει και στα social media«Η κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Πορτογαλία ήταν το μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο όνειρο της καριέρας μου. Ευτυχώς κέρδισα πολλούς τίτλους σε διεθνές επίπεδο και με τη χώρα μου, αλλά το να βάλω το όνομα της πατρίδας μας στην κορυφή του κόσμου ήταν το μεγαλύτερο όνειρό μου. Πάλεψα γι' αυτό. Πάλεψα σκληρά γι' αυτό το όνειρο.Στις πέντε συμμετοχές που είχα σε Μουντιάλ για πάνω από 16 χρόνια, πάντα στο πλευρό μεγάλων παικτών και με την υποστήριξη εκατομμυρίων Πορτογάλων, τα έδωσα όλα. Άφησα τα πάντα στο γήπεδο. Ποτέ δεν έστρεψα το πρόσωπό μου στον αγώνα και ποτέ δεν εγκατέλειψα αυτό το όνειρο.Δυστυχώς χθες το όνειρο τελείωσε. Δεν αξίζει να αντιδράσω εν θερμώ. Απλά θέλω όλοι να ξέρετε ότι πολλά έχουν ειπωθεί, πολλά έχουν γραφτεί, έχουν γίνει πολλές υποθέσεις, αλλά η αφοσίωσή μου στην Πορτογαλία δεν έχει αλλάξει ούτε στιγμή.Πάντα αγωνιζόμουν για τον στόχο όλων και δεν θα γύριζα ποτέ την πλάτη μου στους συναδέλφους μου και στη χώρα μου. Δεν έχω πολλά να πω προς το παρόν. Ευχαριστώ Πορτογαλία. Ευχαριστώ Κατάρ. Το όνειρο ήταν ωραίο όσο κράτησε... Τώρα, ελπίζω ότι ο χρόνος θα είναι καλός σύμβουλος και θα επιτρέψει στον καθένα να βγάλει τα συμπεράσματα του».Εκείνος είναι ήδη στην Μαδρίτη και κάνει προπονήσεις με την Ρεάλ αφού πήρε άδεια από τον Αντσελότι. Πολλοί ελπίζουν να γυρίσει στην ομάδα της Μαδρίτης, άλλοι τον στέλνουν στην Τσέλσι, στη Μπάγερν, αλλά τζίφος η δουλειά.Ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ επέστρεψε για να παίξει στην Ακαδημία της Ρεάλ αλλά ο μπαμπάς αφού δεν είχε καμία πρόταση το αποφάσισε. Το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου 2022 υπέγραψε στην Αλ Νασρ και ετοιμάζει βαλίτσες για το Ριάντ.Λίγες ώρες μετά από τον θάνατο του Πελέ και ενώ ο Σάντος έχει ήδη απολυθεί από την Εθνική.