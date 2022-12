Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Αλ Νασρ ανακοίνωσε την απόκτησή του

Welcome to the greatest soccer player in history. Welcome to all its fans to enjoy watching the Saudi League ❤️🇸🇦

#Ronaldo pic.twitter.com/78AVt1elmT — 12:00 AM (@_1200_AM) December 30, 2022

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη نادي النصر السعودي (@alnassr_fc)

OFFICIAL: Cristiano Ronaldo signs for Saudi Arabian side Al Nassr as a free agent 🚨 pic.twitter.com/r83GJpvDlh — B/R Football (@brfootball) December 30, 2022

Al-Nassr fans appear to be getting their hands on Cristiano Ronaldo kits at the team store 👀



(via @MUATH_ALJANDAL) pic.twitter.com/9YIIcqXX6K — ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2022

Το "καθαρό" συμβόλαιό του να φτάνει τακαι τα υπόλοιπα είναι για τη χρήση του ονόματός του. Ο Ρονάλντο είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στον κόσμο.Ο ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία ιατρικά τεστ στη Μαδρίτη όπου βρισκόταν και υπέγραψε στην ισπανική πρωτεύουσα το συμβόλαιό του. Στο Ριάντ αναμένεται να ταξιδέψει την Κυριακή (1/1) ή το πρωί της Δευτέρας (2/1), προκειμένου να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με τη νεά ομάδα του.Ο Ρονάλντο θα παραμείνει και μετά από την ολοκλήρωση της καριέρας του στην Αλ Νασρ ως πρεσβευτής για την διεκδίκηση του Μουντιάλ του 2030 το οποίο θέλει η Σαουδική Αραβία μαζί με τηνκαι την Αίγυπτο.Επόμενος μεγάλος στόχος για την Αλ Νασρ είναι η απόκτηση του άλλοτε συμπαίκτη του Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης, του Σέρχιο Ράμος, το συμβόλαιο του οποίου με την Παρί Σεν Ζερμέν λήγει το καλοκαίρι του 2023, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση ανανέωσης από τους Παριζιάνους.Θυμίζουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφυγε πριν από λίγες εβδομάδες από τηναφού δεν είχε καλές σχέσεις με τον προπονητή ο οποίος τον είχε παροπλισμένο στον πάγκο.Ο Πορτογάλος εγκαταλείπει την Ευρώπη μετά από 20 μήνες τεράστιας καριέρας η οποία ξεκίνησε από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, συνεχίστηκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην Ρεάλ Μαδρίτης, στη Γιουβέντους και ξανά στη Μάντσεστερ.έκανε την πρώτη δήλωσή του ως παίκτης της Αλ Νασρ, μιλώντας για το όραμα του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας.«Είμαι ενθουσιασμένος που αρχίζει αυτή η νέα πρόκληση σε αυτό το νέο πρωτάθλημα σε μια διαφορετική χώρα. Το όραμα με το οποίο λειτουργεί η Αλ Νασρ με εμπνέει» είπε ο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.«Γράφτηκε ιστορία. Είναι μια μεταγραφή που όχι μόνο θα εμπνεύσει τον σύλλογό μας να πετύχει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες, αλλά θα εμπνεύσει το πρωτάθλημα, το έθνος μας και τις μελλοντικές γενιές, αγόρια και κορίτσια να γίνουν ακόμα καλύτεροι» τόνισε στην ανακοίνωσή της η Αλ Νασρ.Ιδρύθηκε το 1955 και απέκτησε επαγγελματική υπόσταση το 1960. Στα αραβικά, το «Αλ Νασρ» σημαίνει «η νίκη». Εκτός από το όνομά της, στη Σαουδική Αραβία είναι γνωστή και ως «Ιππότες της Νατζντ», της κεντρικής δηλαδή περιφέρειας που περιλαμβάνει τη Ριάντ, μία από τις πέντε που απαρτίζουν τη χώρα. Εναλλακτικά, ως «Al Aalami», ο «διεθνής σύλλογος».Χρώματά της είναι το κίτρινο και το μπλε., του αραβικού Κόλπου και της Ερυθράς Θάλασσας.Το όνομα «Αλ Νασρ» έχουν πολλοί σύλλογοι και σε Κουβέιτ, Ομάν, Μπαχρέιν, ΗΑΕ και Λιβυή, αλλά η σαουδαραβική Αλ Νασρ είναι το παλαιότερο κλαμπ.Αγωνιστικά, πρόκειται για τη δεύτερη πιο επιτυχημένη ομάδα τηςμετά την Αλ Χιλάλ.Η ομάδα έπαιξε για πρώτη φορά στην 1η κατηγορία το 1963. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1970 και 1980, ο σύλλογος κέρδισε τέσσερις τίτλους Premier League Σαουδικής Αραβίας, έξι Κύπελλα Βασιλέως, τρία Κύπελλα Διαδόχου και τρία Κύπελλα Σαουδικής Αραβίας. Το 1990, ο Al Nassr κέρδισε δύο ακόμη τίτλους Premier League της Σαουδικής Αραβίας, ένα King's Cup και ένα Fed Cup.Τη σεζόν 2018-19 κατέκτησε το τελευταίο της πρωτάθλημα μέχρι σήμερα, το ένατο της ιστορίας της. Εκτός πρωταθλήματος, μετράει έξι κατακτήσεις του Κυπέλλου Βασιλιά, τρία Κύπελλα του Πρίγκηπα και άλλα δύο Σούπερ Καπ.Προπονητής της είναι ο Ρούντι Γκαρσιά ο οποίος έχει περάσει μεταξύ άλλων από τη Λυών και τη Ρόμα.