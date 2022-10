Οι Τούρκοι διέκοψαν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας στην απονομή Ψωμά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα καράτε - Δείτε βίντεο

The Cadet categories are completed! Meet the new World champions in Cadet divisions!



CADET KUMITE MALE -70K: 🥇Alikhan Kadyrgali 🇰🇿



CADET KUMITE MALE 70K: 🥇Ilias Psomas 🇬🇷