Ο «Νίκος Γκάλης» του 2022, Γιάννης Αντετοκούνμπο οδηγεί την Ελλάδα στη Γη της Επαγγελίας

Το 1987 ήταν οο οποίος έκανε πράγματα και θαύματα στα παρκέ του ΣΕΦ οδηγώντας την Ελλάδα στην κορυφή του Έβερεστ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Από τότε πέρασαν 35 χρόνια και 4 μήνες και οτου σήμερα, Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει πάρει από το χεράκι την «επίσημη αγαπημένη» και την οδηγεί κατευθείαν στη ζώνη των μεταλλίων. Από το πρώτο παιχνίδι του τουρνουά με αντίπαλο την Κροατία έβλεπε κανείς στον Γιάννη το «eye of the tiger», ενώ στο παιχνίδι με την Ουκρανία απέδειξε γιατί είναι ένας από τους κορυφαίους μπασκετμπολίστες των τελευταίων ετών.Την ώρα που η Εθνικη βρισκόταν στο καναβάτσο το θηρίο ξύπνησε και παρέσυρε στο διάβα του, τους Ουκρανούς αντιπάλους του. Το αποτέλεσμα ήταν να τελειώσει τον αγώνα μεδώδεκα λιγότερους - από τους 53 που είχε σκοράρει ο «γκάνκστερ» Νίκος Γκάλης στο Παγκόσμιο του 1986 με αντίπαλο τον Παναμά. Εάν ο Greek Freak συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς δεν αποκλείεται το «στοιχειωμένο» ρεκόρ που κρατάει από τότε να σπάσει σύντομα.Και ενώ θα περίμενε κανείς ο Γιάννης να πετάει στα σύννεφα με τις σπουδαίες εμφανίσεις που πραγματοποιεί μέχρι τώρα στο παρκέ του Mediolanum Forum εκείνος παραμένει ταπεινός, προσγειωμένος και προσηλωμένος στον στόχο του, που δεν είναι άλλος από το να βοηθήσει την ομάδα του στην επανάληψη των θριάμβων του 1987 και του 2005.Άλλωστε φαίνεται στο βλέμμα του. Έχει την ίδια σπιρτάδα με τογια πρώτη φορά μετά το 1971. Το εάν θα δικαιωθεί μένει να φανεί στις 18 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο ότι και αν γίνει ο Γιάννης θα παραμείνει «just a kid from Sepolia...