US Open, Σάκκαρη - Γουάνγκ 1-2: Θύμα έκπληξης η Μαρία

A moment to savor for Xiyu Wang!



She captures her first-career win over a top-10 player.#USOpen pic.twitter.com/UA0elD5QdF — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2022

Putting pressure on the No. 3 seed Maria Sakkari!



Xiyu Wang takes the second set 7-5 to force a decider. pic.twitter.com/ExP7MOoRSz — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2022

Xiyu Wang completes the upset of Maria Sakkari and reaches a career-best Round 3 at a Grand Slam! pic.twitter.com/rW3P22i3mW — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2022

Εκτός US Open από τον 2ο γύρο έμεινε ηΗ Ελληνίδα που είναι στο Νο3 κόσμου και πέρσι έφτασε στους "4" στη Νέα Υόρκη ηττήθηκε με 6-3, 5-7, 5-7 από την 21χρονηπου είναι στο Νο75!Έτσι δύο ημέρες μετά από τον αποκλεισμό του(1ος γύρος) και η Μαρία Σάκκαρη αποχαιρετά τη Νέα Υόρκη και η Ελλάδα μένει χωρίς εκπρόσωπο στο US Open.H Σάκκαρη στην καλύτερη περίπτωση μετά από το US Open θα πέσει από το Νο3 στο Νο5.Η Μαρία Σάκκαρη έφτασε σε διπλό μπρέικ πόιντ με το καλημέρα στο 1ο σετ αλλά η Κινέζα το έσβησε και ισοφάρισε σε 1-1. Η Ελληνίδα είχε και 3ο μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά το έσβησε η Γουάνγκ.Με την 4η ευκαιρία της όμως έφτασε σε μπρέικ και στο 3-1! Η Κινέζα έφτασε σε τριπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και με μπρέικ μείωσε σε 3-2. Η Κινέζα ισοφάρισε σε 3-3 αλλά η Σάκκαρη με μπρέικ πήγε στο 5-3!Με love service game έκλεισε το σετ στο 6-3 σε 43'.Στο 2ο σετ η Κινέζα έφτασε στο 2-1 και με μπρέικ στο 3-1. Η Σάκκαρη είχε μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ αλλά η Γουάνγκ το έσβησε και έφτασε στο 4-1!Η Ελληνίδα είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ όμως η Κινέζα τα έσβησε. Αξιοποίησε όμως την 3η ευκαιρία της και μείωσε σε 4-3 με μπρέικ. Η Σάκκαρη πήρε πίσω το μπρέικ (5-4) αλλά η Γουάνγκ έφτασε σε σετ πόιντ στο σερβίς της 26χρονης.Το έσβησε η Ελληνίδα και ισοφάρισε σε 5-5!Η Κινέζα έσβησε και αυτή μπρέικ πόιντ στο 11ο για το 6-5. Η Γουάνγκ απώλεσε ένα μπρέικ πόιντ αλλά με το δεύτερο έκλεισε το σετ στο 7-5.Το 3ο άρχισε με μπρέικ πόιντ της Σάκκαρη αλλά η Γουάνγκ το έσβησε για το 1-0. Με την 4η ευκαιρία της στο 3ο γκέιμ η Ελληνίδα πέτυχε μπρέικ και προηγήθηκε με 2-1.Το υπερασπίστηκε με το σερβίς της για το 3-1 και μείωσε σε 3-2 η Κινέζα. Η Γουάνγκ πήρε πίσω το μπρέικ (3-3) και με love service game προηγήθηκε με 4-3.Η Σάκκαρη ισοφάρισε σε 4-4 και εν συνεχεία σε 5-5. Η Γουάνγκ έφτασε σε διπλό ματς πόιντ και με μπρέικ έκλεισε το παιχνίδι.