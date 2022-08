Τσιτσιπάς:«Ήταν σαν να μην έχω ξαναπαίξει ποτέ τένις στη ζωή μου»

👉 Τι συνέβη στα 2 πρώτα σετ 👈

🇺🇸 Γιατί δεν έχει βρεθεί σε 2η εβδομάδα του #USOpen

🎯 Ποιος είναι επόμενος φετινός στόχος 📈



🗣️ Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά στο Eurosport Greece 🎙️🇬🇷



🎾🇺🇸 #Tennis #USOpen2022 https://t.co/Kk6yjfxGqM pic.twitter.com/rHZ1qJ2qNt — Eurosport Greece (@EurosportGR) August 30, 2022

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Δεν μπορεί να πιστέψει το παιχνίδι που έκανε απέναντι στον Γκαλάν το οποίο και έφερε τον αποκλεισμό από τον 1ο γύρο τουεξήγησε πως ένιωθε σαν να μην είχε παίξει ποτέ ξανά τένις στα 2 πρώτα σετ ενώ τόνισε πως αγαπάει το US Open και θα διορθώσει τα πράγματα για να βρεθεί κάποια στιγμή στη 2η εβδομάδα.Επιπλέον στην ίδια συνέντευξη στο Eurosport τόνισε ότι στόχος του ήταν το Νο1 αλλά πλέον κοιτάει να είναι στο top-3 στο φινάλε του 2022.«Δεν νομίζω να μου έχει ξανασυμβεί στη καριέρα μου να είμαι τόσο αδιάθετος και να μη θέλω να παίξω. Ήταν μια πολύ περίεργη περίπτωση που επικράτησε σήμερα. Ένιωθα τα χτυπήματά μου τελείως εκτός ελέγχου.Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ καμία κατάστασηκαι πρέπει να είναι από τα δύο χειρότερα πρώτα σετ που έχω κάνει μέχρι στιγμής στη καριέρα μου. Από το σερβίς μέχρι την επιστροφή και γενικά όλη μου την αίσθηση που είχα μέσα στο γήπεδο, δεν ένιωθα κανένα χτύπημα, δεν ένιωθα την μπάλα, ήταν μια περίεργη κατάσταση.Είμαι πολύ σίγουρος ότι ο αγώνας που είχα κάνει με τον Τσόριτς πριν δυο χρόνια ήταν ο πιο σημαντικός αγώνας ως το να πάω στη δεύτερη εβδομάδα, διότι έπαιζα πολύ καλό τένις εκείνη την περίοδο, συγκεκριμένα στα κλειστά και είχα βρει τον ρυθμό μου, το σερβίς μου. Ένιωθα πολύ συμπληρωμένος τενιστικά και με τον τρόπο που μπορούσα να βρω λύσεις, να επεξεργαστώ το παιχνίδι.Δυστυχώς, έγινε κάτι σε αυτό το 4ο σετ που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά θα προσπαθώ να βρω λύσεις γιατί το US Open είναι ένα τουρνουά το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει να αγωνίζομαι εδώ, μ’ αρέσει το αμερικάνικο κοινό και έχω χτίσει μια μεγάλη αγάπη για αυτή την πόλη.Είχα έναν στόχο, ήξερα για μένα ότι μπορώ να πάω βαθιά στο US Open, ξέροντας ότι μπορώ να τελειώσω τη χρονιά ακόμη και στο Νο1, αν κατάφερνα να παίξω καλό τένις σε αυτό το τουρνουά.Τώρα έχω βάλει έναν στόχο να βρεθώ στο Τop-3 μέχρι το τέλος της χρονιάς, δηλαδή να μπω στην τριάδα. Κάτι το οποίο νομίζω είναι εφικτό και με λίγο παραπάνω διάθεση, καθημερινή δουλειά στο γήπεδο, δεν αποκλείεται καθόλου. Νομίζω είναι ένας στόχος ο οποίος μπορεί να κατακτηθεί φέτος».