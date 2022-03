Μίλτος Τεντόγλου: Παγκόσμιος πρωταθλητής με ιστορικό άλμα και πανελλήνιο ρεκόρ στα 8,55 μέτρα - Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cin9a13ycl7l)

Birthday 🥇 for Miltiadis Tentoglou 🇬🇷



The Olympic long jump champion sails to a world-leading 8.55m for a golden celebration at #WorldIndoorChamps pic.twitter.com/BSWQ0TChvG