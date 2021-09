Στέφανος Τσιτσιπάς: Τα mind games και τα μυστικά του toilet break

O Στέφανος Τσιτσιπάς βγαίνει από τα αποδυτήρια στον αγωνιστικό χώρο του πρόσφατου ματς με τον Αντι Μάρεϊ στη Νέα Υόρκη

Ολα του φταίνε του Αντι Μάρεϊ. Από τα toilet breaks του Τσιτσιπά, αν και είναι ο πρώτος διδάξας, μέχρι και τα... παπούτσια του που ζήτησε να του τα αντικαταστήσουν στον αγώνα με τον Ελληνα πρωταθλητή. Mάλιστα ο Μάρεϊ έγραψε ειρωνικά στο Τwitter: «Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάζεται διπλάσιο χρόνο για να πάει στην τουαλέτα απ' ό,τι ο Τζεφ Μπέζος για να πετάξει στο Διάστημα. Ενδιαφέρον»

Ο Γερμανός τενίστας Αλεξάντερ Ζβέρεφ παραπονιέται στον διαιτητή σε αγώνα με τον Στέφανο Τσιτσιπά για το Roland Garros τον Ιούνιο στο Παρίσι. Στο Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς μετά το χαμένο πρώτο σετ βρέθηκε στα αποδυτήρια για 8 λεπτά, με τον Γερμανό να διαμαρτύρεται στον διαιτητή λέγοντας ότι έχει πάρει μαζί του το κινητό και προφανώς δέχεται οδηγίες από τον προπονητή του, με τον chair umpire να του απαντά ότι «έχει το δικαίωμα από τον κανονισμό να πάει στα αποδυτήρια»





Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και τα άλλα παιδιά ήταν η αιτία που όλοι οι Ελληνες άρχισαν να αποκτούν μεγάλη οικειότητα με την μπασκετική ορολογία. Ετσι και τα τελευταία χρόνια χάρη στον Τσιτσιπά και τη Σάκκαρη το ελληνικό κοινό αναγκάστηκε να μάθει πολλά περισσότερα για τη… γλώσσα του τένις.και Μαρία Σάκκαρη μάς έκαναν όλους να μάθουμε για τα καλά το backhand, το forhand, το slice, το drop shot και γενικά όλα όσα αφορούν έναν αγώνα τένις. Μόνο που, όπως αποδείχθηκε εσχάτως, υπάρχουν κι άλλα μυστικά στον κόσμο της αντισφαίρισης, τα οποία μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Για παράδειγμα, τα περίφημα πλέον toilet breaks, που επανήλθαν στο προσκήνιο τους τελευταίους μήνες και είναι πλέον το βασικό θέμα συζήτησης στο εν εξελίξει US Open, λόγω Τσιτσιπά.Οχι, δεν ανακάλυψε τα συγκεκριμένα mind games ο Στέφανος, αλλά πλέον τα χρησιμοποιεί κι αυτός, όπως και πολλοί άλλοι. Ωστόσο, όντας στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης εδώ και αρκετές εβδομάδες, ό,τι κι αν κάνει ή πει αυτομάτως αποτελεί είδηση και αντικείμενο κριτικής - καλοπροαίρετης και κακοπροαίρετης.Η αλματώδης άνοδος του Τσιτσιπά στο ranking της ATP (από Νο 168 το 2017 βρέθηκε το 2018 στο Νο 15 και λίγους μήνες αργότερα στην πρώτη δεκάδα, φτάνοντας φέτος στο Νο 3) λογικό ήταν να τον φέρει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Στην αρχή ενδιέφερε η προσωπική του ιστορία, για την οποία πλέον ίσως δεν υπάρχει η παραμικρή λεπτομέρεια που να μην έχει γραφτεί.Κατόπιν ασχολήθηκαν με τα χόμπι του, το vlog που διατηρεί στο YouTube με τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες…Σιγά-σιγά ήρθαν και οι πιο προσωπικές αναζητήσεις, για να τελειώσει η εποχή της αθωότητας και να περάσουμε στην αντιμετώπισή του ως έναν επαγγελματία τενίστα, λαμπρό εκπρόσωπο της νέας γενιάς που ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη από το Big 3 του παγκόσμιου τένις (Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς).Αν γυρίσετε τον χρόνο πίσω, θα θυμηθείτε ότι ο Ελληνας πρωταθλητής συχνά πυκνά έβλεπε το όνομά του να φιγουράρει σε τίτλους ξένων ΜΜΕ που καυτηρίαζαν τα νεύρα που έβγαζε στους αγώνες του. Στις αρχές Ιανουαρίου του 2020 βρέθηκε στην Αυστραλία και πριν από το Australian Open συμμετείχε στο ATP Cup, όπου αντιμετώπισε τον. Χάνοντας το πρώτο σετ με 9-7, στο tie break άρχισε να χτυπά τη ρακέτα του στον πάγκο όπου καθόταν ο πατέρας του, προκαλώντας τον τραυματισμό του, αλλά και την αντίδραση της μητέρας του, η οποία άρχισε να του φωνάζει από την κερκίδα.Ο Κύργιος, που έχει κάνει πολύ χειρότερα, τον κάλυψε μετά τον αγώνα, ενώ ο ίδιος ο Στέφανος λίγο πριν ξεκινήσει το αυστραλιανό Grand Slam παραδέχθηκε ότι η διαχείριση του... εκνευρισμού είναι ένα από τα θέματα στα οποία δουλεύει για να αλλάξει: «».Στο φετινόέφτασε μέχρι τον ημιτελικό, όπου το τελευταίο εμπόδιο πριν από τον τελικό ήταν ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος ήταν (και παρέμεινε) ο εφιάλτης του Στέφανου, καθώς επικράτησε με 3-0 πανηγυρίζοντας την 6η του νίκη σε 7 ματς. Στη διάρκεια του αγώνα ο εκνευρισμός του Στέφανου ήταν κάτι παραπάνω από φανερός, σε σημείο μάλιστα που στο δεύτερο σετ μετά από ένα χαμένο γκέιμ πέταξε με δύναμη ένα μπουκάλι νερό. Ο παμπόνηρος Μεντβέντεφ δεν άφησε την ευκαιρία να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά της μεταξύ τους τεταμένης σχέσης, ζητώντας αμέσως από τον διαιτητή να του κάνει παρατήρηση, όπως και έγινε.Οκτώ μήνες αργότερα οι εκρήξεις του Στέφανου φαίνεται να αποτελούν παρελθόν, ωστόσο στο προσκήνιο ήρθαν τα… toilet breaks.«Εφυγε από το court και δεν ξέρω τι συνέβη, γύρισε άλλος παίκτης. Επαιξε καλά, δεν μου άφησε κανένα περιθώριο. Ολα ήταν πιο φρέσκα και καλά σε σχέση με πριν. Ενιωσα ότι ξαφνικά μπόρεσε να διαβάσει καλύτερα το παιχνίδι μου». Αν σας ρωτήσουμε ποιος έχει κάνει αυτές τις δηλώσεις, είμαστε σίγουροι ότι εννιά στους δέκα θα απαντήσουν: «Ο Αντι Μάρεϊ αμέσως μετά την ήττα του από τον Στέφανο Τσιτσιπά στον 1ο γύρο του US Open».Κι όμως η απάντησή σας είναι λανθασμένη. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον Στέφανο Τσιτσιπά και ειπώθηκαν λίγη ώρα μετά τονΜάλιστα ο Στέφανος είχε κλείσει την πρότασή του λέγοντας: «Μπράβο του, έκανε καλή δουλειά για να φτάσει εκεί». Ούτε καμία αιχμή για το toilet break που πήρε ο Σέρβος όταν έχασε και το δεύτερο σετ, ούτε καμία επίθεση... «Μα πώς να επιτεθεί στον Σέρβο επειδή το έκανε μία φορά;» μπορεί να σκεφτεί κάποιος, αλλά, πιστέψτε μας, η αλήθεια είναι διαφορετική. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά κοτζάμ «Wall Street Journal» η οποία στην ηλεκτρονική της έκδοση στις 8 Ιουλίου 2021, ακριβώς πριν τους ημιτελικούς του φετινού Γουίμπλεντον, είχε δημοσιεύσει άρθρο με τον τίτλο «».Στο κείμενο ο Νόλε, Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, χαρακτηρίζεται ο μετρ του backhand από την τελική γραμμή, αλλά και ο άνθρωπος που έχει τελειοποιήσει την τέχνη της διακοπής του χρόνου, χρησιμοποιώντας το bathroom (ή toilet) break. «Το χρησιμοποιείς κυρίως για να επαναφέρεις τον εαυτό σου νοητικά, αλλάζοντας λίγο το περιβάλλον. Ακόμη και αν είναι μικρό σε διάρκεια, μπορείς να πάρεις μερικές βαθιές ανάσες και να επιστρέψεις άλλος παίκτης στο ματς», παραδέχθηκε ο Σέρβος μετά τον τελικό με τον Τσιτσιπά.Να σημειώσουμε ότι είχε ακολουθήσει ανάλογη τακτική και σε προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης, αλλά, σύμφωνα με την έρευνα της WST, ο Τζόκοβιτς από το 2013 και μετά έχει χρησιμοποιήσει 12 φορές τη συγκεκριμένη τεχνητή διακοπή. Οι 11 από αυτές ήρθαν σε αγώνες υψηλής έντασης, ενώ 10 φορές ήταν ο νικητής του σετ που ακολούθησε! Με άλλα λόγια είχε ποσοστό επιτυχίας 83,3% στα κερδισμένα σετ μετά από toilet break!. Τι είχε συμβεί νωρίτερα; Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Τζόκοβιτς βρέθηκε να χάνει με 2-0 στον τελικό του US Open, αλλά κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 όταν ο αντίπαλός του έφυγε για τα αποδυτήρια. Επιστρέφοντας του έκανε μπρέικ και τελικά επικράτησε εύκολα με 6-2 κατακτώντας τον τίτλο. Και ο κύριος που τα έκανε όλα αυτά ήταν ο αξιότιμος Αντι Μάρεϊ! Ναι, πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που, όταν ο Τσιτσιπάς πήγε στα αποδυτήρια πριν από την έναρξη του 5ου σετ, φώναζε ότι ο Ελληνας πρωταθλητής «κλέβει».Προφανώς ο Σκωτσέζος ξέχασε ότι ο Τσιτσιπάς μόλις είχε κερδίσει το 4ο σετ, ισοφαρίζοντας το σκορ σε 2-2, άρα αυτός θεωρητικά ήταν ο χαμένος, καθώς το μομέντουμ ήταν με το μέρος του, αλλά κυρίως είχε ξεχάσει το γεγονός ότι ο ίδιος το 2013 είχε παραδεχθεί σε συνέντευξή του ότι «… κέρδισα το US Open το 2012 γιατί πήρα το toilet break παρόλο που δεν το χρειαζόμουν. Απλά το χρησιμοποίησα για να ανασυγκροτηθώ». Οι οργισμένες αντιδράσεις του άλλοτε Νο 1 και η συμπάθεια που πάντα δείχνει το κοινό στα αουτσάιντερ (όπως είναι πλέον ο 34χρονος στις αναμετρήσεις του με τον Τσιτσιπά) πήραν μεγάλες διαστάσεις, με την αθλητική κοινότητα να κατακρίνει τον Ελληνα πρωταθλητή για… επαναλαμβανόμενη ασεβή συμπεριφορά, καθώς κάτι ανάλογο είχε επαναλάβει τον Ιούλιο στο European Open στο Αμβούργο και τον Αύγουστο στο Cincinnati Masters.Στο Αμβούργο είχε χάσει 2-1 από τον, με τον Σέρβο να αφήνει αιχμές για τη 10λεπτη διακοπή που προέκυψε μετά την ισοφάριση του σκορ. Στο δε Σινσινάτι ηττήθηκε στον ημιτελικό από τον Σάσα Ζβέρεφ, αλλά μετά το χαμένο πρώτο σετ βρέθηκε στα αποδυτήρια για 8 λεπτά, με τον Γερμανό να διαμαρτύρεται στον διαιτητή λέγοντας ότι έχει πάρει μαζί του το κινητό και προφανώς δέχεται οδηγίες από τον προπονητή του, με τον chair umpire να του απαντά ότι «έχει το δικαίωμα από τον κανονισμό να πάει στα αποδυτήρια».Το debate για τα toilet breaks και γενικά για τις εσκεμμένες καθυστερήσεις που προκαλούνται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα δεν προέκυψε τώρα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και οι εκπρόσωποι της παλαιότερης γενιάς συχνά πυκνά καυτηριάζουν αυτές τις πρακτικές.Τι αναφέρει όμως ο κανονισμός της ATP; «Eνας αθλητής δικαιούται δύο διακοπές σε έναν αγώνα που διαρκεί πέντε σετ προκειμένου να πάει στην τουαλέτα ή για να αλλάξει ρούχα. Οι διακοπές μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στην ανάπαυλα των σετ και για κανέναν άλλο λόγο και θα πρέπει να έχουν λογική διάρκεια».Από τη στιγμή, λοιπόν, που δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στη χρονική διάρκεια της διακοπής, είναι ξεκάθαρο ότι ο Τσιτσιπάς δεν παραβίασε κανέναν κανονισμό και δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απ’ ό,τι κάνει η πλειονότητα των παικτών στο Tour. «Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πίνουμε πολλά υγρά, αλλά ιδρώνουμε, αφυδατωνόμαστε και πρέπει να βρεθούμε στα αποδυτήρια. Για να αλλάξω τις κάλτσες, τα παπούτσια, τους ειδικούς πάτους, τα ρούχα, χρειάζεται κάποιος χρόνος. Τουλάχιστον 5-6 λεπτά… Προσθέστε και τον χρόνο μετακίνησης προς και από τα τα αποδυτήρια και θα καταλάβετε ότι δεν είναι κάτι υπερβολικό», είπε χαρακτηριστικά ο Ράιλι Οπέλκα προς υπεράσπιση του Τσιτσιπά αλλά και όλων των αθλητών που κάνουν χρήση του συγκεκριμένου κανόνα που κινείται στα όρια της νομιμότητας και της κυνικότητας, αλλά αυτό μάλλον ισχύει μόνο για όσους δεν το χρησιμοποιούν. Οπως προφανώς ισχύει και το ότι είναι διαφορετική η κριτική σε όσους το χρησιμοποιούν. Αλλη η αντιμετώπιση του Τζόκοβιτς, άλλη τουΜε τη διαφορά ότι ο Στέφανος, όπως έχει φροντίσει με τη βοήθεια της ομάδας του να ελέγχει πλέον τα νεύρα του μέσα στον αγώνα, έτσι πλέον μπορεί να διαχειρίζεται με απόλυτη ψυχραιμία τις αποδοκιμασίες εις βάρος του ή τις προκλητικές δηλώσεις των εκάστοτε αντιπάλων του.«Λατρεύω να παίζω στη Νέα Υόρκη γιατί το κοινό είναι πραγματικά πολύ θερμό», ήταν τα λόγια του αμέσως μετά το τέλος του επεισοδιακού αγώνα με τον Μάρεϊ, ενώ όταν ο Ζβέρεφ την Πέμπτη άφησε νέες αιχμές ότι χρησιμοποιεί το κινητό του, του απάντησε μ’ ένα απόλυτο πετυχημένο προφορικό... backhand: «Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο, δεν ξέρω τι είδους φαντασία πρέπει να έχει κάποιος για να πάει το μυαλό του εκεί πέρα. Προσωπικά, αν κάποιος έλεγε κάτι τέτοιο θα το υποπτευόμουν πάρα πολύ, μάλλον θα πρέπει να έχει κάνει ο ίδιος κάτι τέτοιο για να το λέει. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση γι’ αυτό».