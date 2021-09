US Open: Tα ξημερώματα της Τρίτης ο αγώνας Σάκκαρη-Αντρεέσκου - Δείτε βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τελευταίο στο πρόγραμμα του Arthur Ashe στο πρόγραμμα της Δευτέρας είναι το παιχνίδι τηςμε τηνστον 4ο γύρο τουΤο παιχνίδι τουςτης Τρίτης αφού το απογευματινό πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη και στο κεντρικό κορτ αρχίζει στις 02:00 με τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς.H Μαρία Σάκκαρη (Νο18) με την Μπιάνκα Αντρεέσκου (Νο7) έχουν συναντηθεί άλλη μια φορά στο 2021 και αυτή στο Miami Open με νικήτρια (7-6 (7), 3-6, 7-6 (4) την Καναδή.Η Αντρεέσκου που είναι μόλις 21 αλλά είχε πολλούς τραυματισμούς και μένει μεγάλα διαστήματα εκτός δράσης είχε κατακτήσει το US Open το 2019.Έχει 10-0 νίκες στο US Open ενώ έχει εκτός από το US Open κατακτήσει το Rogers Cup 2019 και το Indian Wells 2019.Τον Οκτώβριο του 2019 έφτασε στο Νο4 κόσμου. Μετά από το US Open 2019 επέστρεψε σε Grand Slam στο Australian Open 2021!Αν και παίζει για τον Καναδά οι γονείς της είναι από την Ρουμανία.Αυτή θα είναι η 4η συμμετοχή της Μαρίας Σάκκαρη σε 4ο γύρο σε Grand Slam.Το 2020 στο Australian Open είχε αποκλειστεί από την Πέτρα Κβίτοβα και την ίδια χρονιά στο US Open από την Σερένα Ουίλιαμς.Το 2021 πέτυχε την 1η νίκη της σε 4ο γύρο αφού απέκλεισε την Σοφία Κένιν στο Roland Garros.Την Δευτέρα εκτός από τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα δούμε ξανά τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον Γιανίκ Σίνερ, την Καρολίνα Πλίσκοβα, την Ίγκα Σβιάτεκ αλλά και τον Ματέο Μπερετίνι.Ζβέρεφ- ΣίνερΡότζερς-Ραντουκάνου(02.00)Τζόκοβιτς-ΜπρούκσμπιΜπέντσιτς-Σβιάτεκ(όχι πριν τις 20:00)Οπέλκα-Χάρις(όχι πριν τις 22:00)Ότε-ΜπερετίνιΠλίσκοβα-Παβλιουτσένκοβα